Švedska skreće ulijevo: Bivša premijerka Andersson vodi, krajnja desnica ostaje izvan vlade

Ipak, konačni rezultat još nije poznat. Izlazne ankete u Švedskoj u prošlosti nisu uvijek precizno predviđale ishod, a jasnija slika očekuje se nakon prebrojavanja glasova iz većeg broja izbornih jedinica.

Andersson izbore pretvorila u referendum o krajnjoj desnici

Jedna od ključnih tema kampanje bio je odnos prema Švedskim demokratima Jimmieja Åkessona.

Andersson je birače upozoravala da bi Kristerssonova pobjeda prvi put omogućila toj protuimigracijskoj stranci ulazak u vladu. Švedske demokrate nazivala je ‘ekstremističkom’ strankom s ‘neonacističkim’ korijenima.

Kristersson je, s druge strane, odlučio produbiti suradnju s Åkessonom i obećao njegovoj stranci ministarska mjesta ako desni blok osvoji izbore. Švedski demokrati posljednje četiri godine podržavali su Kristerssonovu vladu u parlamentu, ali bez svojih ministara.

‘Mnogi mi kažu da je sada dosta’

Andersson je tijekom izbornog dana rekla da očekuje neizvjesnu završnicu.

‘Švedski izbori uvijek su tijesni’, rekla je za POLITICO.

Tijekom kampanje, dodala je, razgovarala je s građanima koji priznaju da podržavaju dio poteza aktualne vlade, ali su nezadovoljni drugim politikama. ‘Mnogi mi kažu da je sada dosta’, rekla je.

Ako se rezultat izlaznih anketa potvrdi, Andersson bi se vratila na čelo zemlje četiri godine nakon što je izgubila vlast.

Migracije, kriminal i Rusija obilježili kampanju

Kristersson i Åkesson pokušavali su uvjeriti birače da im treba još jedan mandat kako bi nastavili borbu protiv nasilnog kriminala i dodatno smanjili useljavanje. Andersson je posebno napadala vladinu migracijsku politiku, uključujući protjerivanje mladih koji su odrasli i školovali se u Švedskoj.

‘Ljudi misle da je to glupo i nehumano’, rekla je.

Posljednje dane kampanje obilježile su i optužbe o mogućem ruskom utjecaju povezane sa Švedskim demokratima. Kristersson je uzvratio tvrdnjom da sigurnosni rizik predstavljaju i pojedini Anderssonini potencijalni partneri zbog njihova ranijeg protivljenja ulasku Švedske u NATO.

Čak i ako lijevi blok pobijedi, formiranje nove vlade moglo bi trajati tjednima zbog potrebe za dogovorom stranaka o parlamentarnoj većini.