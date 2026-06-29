Divljao autom nasred marine, snimka zgrozila građane: O slučaju se oglasila policija

U nedjelju ujutro jedan vozač je automobilom driftao po javnoj površini u marini uz plažu Kamp, pri čemu je izvodio opasne manevre, a o cijelom slučaju se nakon kriminalističkog istraživanja oglasila policija
Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da vozilom upravljao 31-godišnji muškarac koji će zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira biti prekršajno prijavljen, a u optužnom prijedlogu policija će sudu predložiti izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana, priopćili su iz policije.
Podsjetimo, vozač je jučer oko 7 sati ujutro više puta naglo ubrzavao, namjerno proklizavao pogonskim kotačima te okretao automobil oko vlastite osi.
Prilikom driftanja iza vozila su se dizali dim i prašina zbog paljenja guma, dok je snažna škripa remetila mir u okolici marine i obližnje plaže.
Osim što je riječ o izrazito bučnom ponašanju, takvi manevri predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik za prolaznike i druge sudionike u prometu.
Za driftanje i druge oblike nesavjesne vožnje kojima se ugrožava sigurnost na javnim površinama hrvatski propisi predviđaju visoke novčane kazne koje mogu dosegnuti i nekoliko tisuća eura, ovisno o okolnostima i utvrđenim prekršajima.