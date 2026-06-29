Divljao autom nasred marine, snimka zgrozila građane: O slučaju se oglasila policija

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da vozilom upravljao 31-godišnji muškara c koji će zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira biti prekršajno prijavljen , a u optužnom prijedlogu policija će sudu predložiti izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana, priopćili su iz policije.

Prilikom driftanja iza vozila su se dizali dim i prašina zbog paljenja guma , dok je snažna škripa remetila mir u okolici marine i obližnje plaže.

Osim što je riječ o izrazito bučnom ponašanju, takvi manevri predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik za prolaznike i druge sudionike u prometu.

Za driftanje i druge oblike nesavjesne vožnje kojima se ugrožava sigurnost na javnim površinama hrvatski propisi predviđaju visoke novčane kazne koje mogu dosegnuti i nekoliko tisuća eura, ovisno o okolnostima i utvrđenim prekršajima.