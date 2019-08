Ministrica Divjak: Kritike Školi za život često se ne temelje na argumentima

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je u ponedjeljak u Osijeku da je 82 posto roditelja čija su djeca sudjelovala u eksperimentalnom programu kurikularne reforme Škola za život zadovoljno, a da se kritike tome programu često ne temelje na argumentima

Na pitanje novinara odgovorila je kako je prvi razred ove godine upisalo oko 38 tisuća učenika, odnosno 482 učenika manje nego prošle godine, ocijenivši da se taj pad usporava te da je to 'dobra vijest', ali se i dalje mora raditi na tome da svi učenici imaju jednaki pristup kvalitetnom obrazovanju.

Dodala je kako je u tijeku javna nabava 26.500 prijenosnih računala za nastavnike, čija bi isporuka trebala krenuti krajem rujna, a do kraja ove godine ravnateljima bi trebali biti isporučeni tableti, što je osigurano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Komentirajući pitanje o povećanju plaća u sektoru obrazovanja, Divjak ističe da je evidentno zaostajanje koeficijenata složenosti poslova zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama za sličnim poslovima u javnim službama te očekuje da se u idućih godinu dana to pitanje uredi.

Razgovori su u tijeku i sigurna sam da će biti na vrijeme obavljeni, dodala je.

Na upit da komentira najave štrajka prosvjetnih djelatnika na prvi dan školske godine, Divjak je odgovorila kako očekuje da se do tada dođe do nekih kvalitetnih rješenja te da štrajk neće biti potreban, iako je to legitimno sredstvo, koje sindikati mogu upotrijebiti.