Direktor HUP-a: 'Mi ne vidimo s kojim se to gospodarstvenicima Stožer konzultirao oko mjera'

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Damir Zorić govoreći o kompenzacijskim mjerama Vlade za poduzetnike kazao je kako su vatrogasne mjere i da su one nužne jer je odlukom Stožera čitavom nizu tvrtki zatvoreno poslovanje

"Mjere su takve kakve jesu, Vlada ih je proglasila i one se provode. Jesu li dale određene epidemiološke učinke, to tek trebamo vidjeti, a kakav će biti učinak na gospodarstvo, to je sasvim vidljivo. Zasad mi nekakvog pomaka u epidemiološkom smislu ne vidimo", rekao je Zorić za N1.

Kazao je da ove mjere neće završiti i da će trajati još čak i onda kad počne cijepljenje.

"Svi projiciramo da će to biti negdje do proljeća ili do kraja prvog kvartala iduće godine. Stožer govori da se balansira između epidemioloških i gospodarskih mjera, ali mi ne vidimo s kojim se oni to gospodarstvenicima konzultirali. Trebalo je davno prije donositi odluke koje nisu apel. Sada moramo vidjeti što je dalje, očito će ove mjere doživjeti neki svoj upgrade", ističe.