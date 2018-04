Dio riječkih gradskih vijećnika traži da gradonačelnik Obersnel da ostavku

Riječki gradski vijećnici - članovi Kluba vijećnika Mosta nezavisnih lista, Liste za Rijeku i nezavisnoga vijećnika Josipa Kukuljana na konferenciji za novinstvo u petak u Rijeci su, reagirajući na poziv gradonačelnika Vojka Obersnela da se Gradsko vijeće samo raspusti i raspiše nove izbore, ustvrdili da bi gradonačelnik trebao prvi dati ostavku i na novim izborima potvrditi uživa li povjerenje građana

'Za djelovanje komunalnih društava isključivo je odgovorna izvršna vlast, a ne Gradsko vijeće, pogotovo ne ovi vijećnici, kojima mandat traje manje od godinu dana', istaknuo je Miletić. Govoreći o razlozima odbijanja prijedloga ukupnoga povećanja komunalne naknade na Gradskom vijeću, ustvrdio je da je Rijeka grad s najvišom komunalnom naknadom i najvišom razinom prireza, da su se ove političke stranke u predizborno vrijeme zauzimale za rasterećenje od poreza te da se za to nastavljaju boriti.

Zvonimir Peranić (Most) rekao je da Obersnel 'želi zamagliti činjenice o mnoštvu nesposobnih zaposlenih na odgovornim pozicijama u komunalnim društvima, prebacujući odgovornost za loše poslovanje na vijećnike Gradskog vijeća. Obersnel izvrće činjenice tvrdeći da će zbog odluka Gradskoga vijeća doći do smanjenja standarda, a za to su odgovorna komunalna društva'.