Dio države odbio pomaknuti sat i prijeći na ljetno računanje

Libanon, već utonuo u duboku političku i gospodarsku krizu u nedjelju se probudio podijeljen i u pogledu promjene vremena, jer dio zemlje odbija poštovati ​​odluku vlade da se prelazak na ljetno računanje vremena odgodi za jedan mjesec

Vlada u ostavci Nadžiba Mikatija ovu je odluku donijela u četvrtak, ne navevši za to razlog, samo dva dana prije planiranog prelaska na ljetno računanje vremena kako je dosad bilo uobičajeno - svake posljednje nedjelje u ožujku.

Patrijarhat je "ovakav stav zauzeo da se ne bi isticala izolacija Libanona", rekao je AFP-u njezin glasnogovornik Valid Gajad.

Odluka je rezultirala prekidom međunarodnih letova i rada institucija povezanih s inozemstvom, s obzirom na to da su brojne države u nedjelju prešle na ljetno računanje vremena.

Nacionalni zračni prijevoznik Middle East Airlines objavio je da "pomiče predviđeno vrijeme leta iz Bejruta za jedan sat".

Moćna mreža katoličkih škola najavila je da će njezine ustanove od ponedjeljka slijediti ljetno računanje vremena.

Dva najveća privatna televizijska kanala, MTV i LBCI u noći na nedjelju prešla su na ljetno računanje vremena uz objašnjenje da bi odluka vlade utjecala na njihovo poslovanje.

"Da je država ovu odluku donijela mjesec dana ranije, a ne 48 sati prije, ne bi bilo nikakvog problema", rekao je AFP-u izvršni direktor LBCI-ja Pierre Daher.

I dvije glavne kršćanske stranke, Libanonske snage i Courant National Libre (Slobodna nacionalna struja) prosvjedovale su zbog premijerove odluke.

Mikati vodi državu otkako je mandat predsjednika republike, Michela Aouna, maronitskog kršćanina istekao prije gotovo pet mjeseci.

Premijer u ostavci, sunitski musliman, nije objasnio razloge svoje odluke.

No na videu koji je procurio na društvenim mrežama vidi se predsjednik parlamenta Nabih Berri, šijitski musliman, kako moli Mikatija da ne prelazi na ljetno računanje vremena. Pojašnjava da bi se na taj način ljudima koji poštuju ramazanski post, a on traje od izlaska do zalaska sunca, omogućilo da ga prekinu sat vremena ranije.

Slučaj je na društvenim mrežama izazvao lavinu satiričnih komentara. Jedan se korisnik zapitao hoće li zbog ovog sukoba izbiti "novi građanski rat".