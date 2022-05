Detektivi će tražiti prislušne uređaje po Holdingu? Sindikatima je čudan tajming

Prisluškuje li se u Zagrebačkom holdingu i ima li bubica - istražit će nova Uprava nakon postupka javne nabave. Jer jedna od stavki u troškovniku je protuprislušni pregled prostorija

Siniša Patačko , vlasnik detektivske agencije na mjesec u prosjeku obavi pet pregleda, a koliko brzo bubicu pronađe - ovisi o kreativnosti počinitelja. Kaže kako na tržištu postoje 'bube od 200 do pet tisuća eura', javlja RTL .

Uprava Holdinga za to je spremna platiti 190 tisuća kuna bez PDV-a. Uz to, traže i da se detektiraju počinitelji inkriminiranih radnji, kao i oni koji su povezani s osobama u sudskim postupcima. Sve ono što spada u savjetovanje u području sigurnosti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević bez komentara.

'Znači, one su prisutne i netko ih kupuje. To nije nešto što se samo vidi u filmovima, to je stvarno', kazao je za RTL Patačko kojega angažiraju privatne osobe, ali i tvrtke, najčešće nakon smjene Uprave.

'To obično šefovi sigurnost u tvrtkama procjenjuju koje su to prostorije izložene riziku od prisluškivanja pa se to periodično ili prije sastanka obavljaju protuprislušni pregledi. Znači, i preventivnog karaktera, a ne samo nužno u slučaju curenja informacija', objašnjava Patačko.

Sindikatima je čudan tajming, pa pretpostavljaju da se bubice po Holdingu traže nakon što je u javnost procurila lista s imenima viška radnika.

Zašto se kreće u potragu za bubicama - Uprava Holdinga RTL-u nije odgovorila, a isto očitovanje od njih traže i sindikati, jer nakon otkaza, ovo kažu, stvara dodatni nemir među zaposlenicima.