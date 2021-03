Davor Filipović o Ciboni, Maksimiru, otkazima i o tome da je postao viralni hit: 'Mene to u svakom slučaju nasmije'

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, Davor Filipović, otkrio je u RTL Direktu kako planira riješiti problem Jakuševca, što bi učinio s maksimirskim stadionom, dječjom bolnicom u Blatu itd. Urednici i voditeljici Mojmiri Pastorčić uručio je ružu, kao dobitnici Večernjakove istoimene nagrade, najavljujući da će i u Gradu Zagrebu poticati kulturu izvrsnosti tako što će uvesti sustav nagrađivanja zaposlenika gradske Uprave i Holdinga prema ocjenama građana

'Plan mi je uvesti red. Svi ljudi trebaju biti na svojim radnim mjestima, ne trebaju se bojati ničega, ali se mora uvesti reda. To znači pravi ljudi na pravim mjestima i kao što sam maloprije rekao, oni najbolji moraju doći do izražaja i samo tako Grad Zagreb može ići naprijed, s pravim ljudima na pravim mjestima''.

Po njegovom uvjerenju, odlagalište Jakuševec treba zatvoriti.

'Međutim, preduvjet za zatvaranje Jakuševca je izgradnja centra za gospodarenje otpadom. Treba bit pošten pa krenuti od sebe, ja ne želim taj centar blizu moje kuće, vjerujem da ga ne želite vi ni nitko od naših sugrađana, prema tome, najprije treba naći lokaciju za centar za gospodarenje otpadom i planiram to napraviti na način da taj centar bude izvan Zagreba, prema tome učinit ću sve da se to dogodi, a nedavno ste mogli vidjeti da sam poslao poruku i Ne otpadu u Resniku za razliku od mog kolege Tomaševića koji centar hoće upravo u Resniku''.

Na pimjedbu da 'vi ste isto bili za taj Centar u Resniku kad ste bili u skupštini' odgovorio je da to nije bio slučaj.

'Mi smo tražili da se to makne iz prostornog plana. Mora se pronaći mjesto van Zagreba. Kaže jedna poslovica, gdje je volja velika, problemi su mali. Ako nešto u Zagrebu treba platiti skuplje, onda su to stvari gdje će svi naši sugrađani imati koristi, a ne stvari poput projekata, poput Sljemenske žičare koju su sa 300 išli na 750 milijuna kuna. To su nedopustive stvari koje se više nikad neće događati u našem gradu, a ako nešto i treba skuplje platiti, to su one stvari za dobrobit svih naših sugrađana'.