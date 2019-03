Danas još obilje sunca, a narednih dana čeka nas promjenjivo vrijeme

U najkraćoj nedjelji u godini bit će iznadprosječno toplo, uz samo rijetko gdje u unutrašnjosti jutarnji mraz

I u Dalmaciji bura pa maestral, uz more malo do umjereno valovito, te sunčano - idealno za boravak na otvorenome. No pripazite - UV indeks - mjera jakosti sunčeva zraćenja je već umjeren. Najviša temperatura zraka od 19 do 22 °C, ali ujutro još u Sinju i okolici može biti i slabog mraza.



Podjednako toplo i na jugu Hrvatske, gdje će dan obilježiti vedrina. Duž obale vjetar većinom slab zapadni i jugozapadni, prema otvorenome moru umjeren sjeverozapadni.



Od ponedjeljka oblačnije, sredinom tjedna i kiša, na Jadranu jugo...



I u ponedjeljak još na kopnu pretežno sunčano, uz dnevnu temperaturu oko 20 °C. Zatim sve više oblaka, a od sredine tjedna uz umjeren, ponegdje i jak jugoistočnjak mjestimice će biti i kiše, što će barem malo pomoći brojnim poljoprivrednicima. No kiša će biti češća u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije, a u istočnoj Hrvatskoj, gdje je manjak najveći, ponovno vrlo vjerojatno najmanje oborine.



Na Jadranu znatnija promjena vremena dolazi u srijedu, s jakim jugo i kišom, ponegdje moguće i obilnijom, praćenom grmljavinom te blagim padom dnevne temperature. Do tada pretežno sunčano i danju oko 20 °C, pri čemu će od utorka, uz jugo, jutarnja temperatura porasti, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković.