Daleko smo od cilja: Globalna glad danas veća nego 2015.

Na pola puta do krajnjeg roka postavljenog za postizanje ciljeva Programa održivog razvoja do 2030., bilo je malo ili nimalo poboljšanja glede većine ciljeva povezanih s hranom i poljoprivredom, pokazuje izvješće Organizacije za prehranu i poljoprivredu objavljeno uoči samita UN-a o održivom razvoju u New Yorku idućeg tjedna.

"Trajni učinci pandemije koronavirusa, uz druge krize poput klimatskih promjena i oružanih sukoba, imaju široko rasprostranjene učinke", navodi se u izvješću. "Napredak ostvaren u posljednja dva desetljeća stagnirao je, a u nekim slučajevima i poništen je", dodaje se.