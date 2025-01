Dabro progovorio o smjeni i snimci, otkrio i što mu je policija pronašla u kući

Intervju Josipa Dabre za RTL prenosimo u cijelosti.

Zbog čega idete u USKOK?

Jutros sam dobio poziv, vidjet ćemo koja će biti pitanja. Smatram da idem u svojstvu ili informativnog razgovora, ili svjedoka na temu Hrvatskih šuma. Postojalo je niz sastanaka u ministarstvu poljoprivrede na temu sirovine koja doslovno propada već dvije godine prouzrokovana vjetrolomom koji se dogodio u Slavoniji 20. srpnja 2023. godine i mislim da je tu jedan ključni problem nesavjesno i neodgovorno poštovanje u smislu zbrinjavanja i pravovremene prodaje i zaštite te sirovine.

Da se vratimo ranije na ono što ste rekli da je u Hrvatskim šumama kriminal, da su leglo kriminala. Jeste li o tome razgovarali s premijerom?

Govorio sam da postoje nekakve nepravilnosti, od informacijama s terena koji unutar Hrvatskih šuma sam dobivao i na kraju krajeva, što cijela Slavonija bruji o tome. Htio sam to da raščistimo i raščistit ćemo.

Dobro, ali što vam je rekao premijer?

Neću o tome.

Tko je šef, je li Ivan Penava?

O tome ćemo kasnije.

Jeste li razgovarali s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma o tome?

Razgovarao sam predsjednikom Uprave. On se pravio da to nije ništa da je to sve pod kontrolom.

Ali sada vidimo da se već tamo provode izvidi od strane Uskoka i to na prijavu Uprave Hrvatskih šuma. Jeste li vi znali za to?

Sramota je da ja kao predsjednik Skupštine Hrvatskih šuma i kao ministar poljoprivrede ne znam da se to događalo i to je po meni jako neodgovorno i tu se vidjelo da nema komunikacije.

Ovo što o čemu vi govorite je ustvari isto ono zbog čega je on pokrenuo prijavu. Je li to ista stvar?

Nije mi logično da predsjednik Uprave ili Uprava pokreće nekakvu reviziju i to da traži od Uskoka i da traži da se to provjeri. Koliko sam vidio u medijima medijima na nižim razinama. U Hrvatskim šumama postoji unutarnja kontrola, no jeste.