Cvrtila: Ovo je posve nova situacija, ne treba isključiti terorizam u Europi

Povjesničar i profesor, Ivo Goldstein podsjetio je kako su događanja u Izraelu i Gazi "višeslojna" zbog svojih povijesnih korijena. 'Mislim da je čitavo ovo događanje i strahote koje vidimo u Izraelu i Gazi, apsolutno višeslojno. To treba na taj način tumačiti. Kompleksno je s vojnog, političkog, ekonomskog i vjerskog stajališta. To ima duboke korijene u povijesti', podsjetio je.

'Određene skupine preuzimaju prostor djelovanja, a to djelovanje može biti nasilje. To nasilje je već bilo prisutno u Europi i ne treba ga isključiti. Zasigurno će biti onih koji će biti pozvani i od Al Kaide ili nekih drugih organizacija da stanu u obranu nečega', zaključio je.

Kazao je kako je na granici Izraela i Gaze prije početka rata nije bilo nikakvih konflikata te da je bio "relativan mir".

'Upad Hamasa je bio motiviran rušenjem ključnog elementa u postizanju stabilnosti na Bliskom istoku, a to je priznanje Izraela od strane Saudijske Arabije. Do sada je Izrael priznalo šest arapskih država', ustvrdio je. Sada je, kako kaže, priznanje Saudijske Arabije ključno jer je to 'najvažnija sunitska država' i sjedište Islama. Dodao je kako bi to za Iran bilo 'nešto nepodnošljivo'.