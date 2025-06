Cure detalji o incidentu: 'Musk se ramenom zabio u ministra, a onda ga je ovaj udario'

Bannon je rekao da su Musk i Bessent napustili sastanak međusobno se vrijeđajući u blizini predsjedničkog ureda, navodi New York Post.

'Scott je Musku rekao: 'Ti si prevarant. Ti si potpuni prevarant', ispričao je Bannon. Musku to nije dobro sjelo i verbalni sukob se pretvorio u fizički, kada se ramenom zabio u ministra financija, na što je ovaj uzvratio i udario tech milijardera.

Bannon je rekao da je više ljudi pokušalo prekinuti tučnjavu prije nego što je osnivač SpaceX-a i Tesle brzo uklonjen iz zapadnog krila.

'Predsjednik Trump je čuo za to i rekao: 'Ovo je previše', ispričao je Bannon, davši do znanja da je to kumovalo početku prekida odnosa između Trumpa i Muska.