Čulinović-Čaić: Stožer je počeo gubiti kredibilitet kad su počele muljaže

Dr. Renata Čulinović-Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, koja usto radi u bolnici u Čakovcu, komentirala je za N1 situaciju s koronavirusom, incidente napada na liječnike, ali i reakcije političara i rad Stožera

“Danas je u bolnici malo bolje, 106 ljudi je hospitalizirano, osam na respiratoru, ostali na potpori kisikom. Problem je u tome što je jedna i pol bolnička zgrada popunjena covid pozitivnima, a samo pola je ostalo za ostale djelatnosti”, rekla je Renata Čulinović-Čaić za N1 i dodala:

“Problem nije u tome da se netko neće cijepiti, da će se netko zaraziti, nego je jednako velik problem da će to dovesti do toga da ljudi koji trebaju hitnu obradu i dijagnostiku, operacije, da će se to odgađati pa će poslije toga nastati bum. Uspješno smo riješili van radnog vremena zaostatke nakon prvog vala. Ima ljudi koji ne mogu trpjeti odlaganje. Primjerice kolonoskopija zbog sumnje na malignu bolest, može se na vrijeme operirati. Kod nas se operiraju zloćudne bolesti i hitna stanja. No, dijagnostika mora biti pravovremena jer ako se to na vrijeme ne otkrije, uzalud kasnije uskačemo. Bojim se da će zbog covida biti visoki skok malignih bolesti koje nisu na vrijeme dijagnosticirane.”