Na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje, održanoj jučer u Domu kulture u Dražicama, općinski vijećnik Marko Kuljanac (neovisni) predsjednici Općinskog vijeća Izabeli Nemaz uputio je vulgarne i uvredljive riječi
Nakon što je predsjednica Općinskog vijeća upozorila vijećnika na neprimjereno ponašanje i mogućnost oduzimanja riječi, vijećnik joj je odgovorio riječima 'Boli me k..' a potom i 'Puši k..', javlja Novi list.
Vjećnik potvrdio da je vrijeđao predsjednicu
Načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja odmah je reagirao i stao u obranu predsjednice Općinskog vijeća. Na njegov izravan upit je li doista predsjednici uputio navedenu uvredu, vijećnik Kuljanac odgovorio je: 'Apsolutno!'
Posebnu težinu ovom događaju daje činjenica da se dogodio upravo uoči 25. studenoga, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, dana kada se diljem svijeta upozorava na neprihvatljivost svih oblika nasilja nad ženama, uključujući verbalno nasilje, vrijeđanje, omalovažavanje i ponižavanje.
Općina Jelenje u potpunosti se ogradila od Kuljančevih izjava koje je najoštrije osudila, a navela je da isto očekuje da svih članova Općinskog vijeća, neovisno o njihovoj političkoj pripadnosti.