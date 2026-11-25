Nakon što je predsjednica Općinskog vijeća upozorila vijećnika na neprimjereno ponašanje i mogućnost oduzimanja riječi, vijećnik joj je odgovorio riječima 'Boli me k..' a potom i 'Puši k..', javlja Novi list.

Vjećnik potvrdio da je vrijeđao predsjednicu

Načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja odmah je reagirao i stao u obranu predsjednice Općinskog vijeća. Na njegov izravan upit je li doista predsjednici uputio navedenu uvredu, vijećnik Kuljanac odgovorio je: 'Apsolutno!'