Komentirao je i izjavu premijera da se nije HDZ priklonio DP-u već da se dogodilo obratno. Penava kaže kako je stvar u oku pojedinca i neka odlučuje svatko za sebe, ali i dodaje kako treba pogledati sastav Plenkovićeve aktualne vlade i prve dvije. Istaknuo je da jedine političke opcije koje odbacuju i s kojima ne mogu razgovarati su SDSS i stranka Možemo. Na pitanje znači li to da bi mogli surađivati i sa SDP-om Penava je kazao da apsolutno neće zatvarati taj kut.

Dok rejting Domovinskog pokreta raste, prema zadnjem Crobarometru predsjednik te stranke Ivan Penava najnepopularniji je političar u državi. U Političkom intervjuu tjedna kod Petre Maretić Žonje za Večernji TV-a Penava je rekao da što se njega tiče, isti trend može se nastaviti i dalje jer je bitno da DP raste . Dodatni razlog za svoj loš rejting vidi i u licemjerju koje vlada u društvu.

Sa suradnjom s HDZ-om u Vladi je zadovoljan. Prije četiri godine imao je, kaže, drugi kut, ali sada ima drugo iskustvo i stvari mu se, kaže, čine drugačijima. Prije četiri godine DP je dizao kaznene prijave protiv premijera Plenkovića, ali je prije četiri godine, kaže, Penava i HDZ bio u koaliciji s SDSS-om.

Još uvijek nije riješeno pitanje državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića. DP traži da ga se makne s pozicije, premijer je kazao da Bilandžić može sam dati ostavku i da ga on neće micati. Penava kaže da je njihov stav da mora otići isti i dalje, Bilandžić, kazao je, mora otići.

Film o Zadri

Govorio je i o amandmanu na proračun koji su pripremili i kojim traže, između ostalog, i financiranjem filma o vukovarskom zapovjedniku Blagi Zadri.

Dogovor koji je postignut je, kazao je, da se produciraju filmovi s tematikom Domovinskog rata i dogovor je da se sredstva osiguraju preko Hrvatske radiotelevizije koja bi trebala biti u pozadini toga i provoditi sve druge nužne radnje, natječaje i odabire konačnici rješenja koji dođu na taj natječaj. Na pitanje hoće li u takvim filmovima moći glumiti i glumci ljevičari Penava je kazao da je to kao da ga se pita može li Subašić braniti na vratima hrvatske nogometne reprezentacije.

Dodao je potom i kako mu je žao što nitko nije imao hrabrosti ili vremena u medijskom prostoru elaborirati i činjenicu i harangu koja se digla na novog izbornika nogometne reprezentacije Slavena Bilića jer nije stavio ruku na srce dok je svirala himna.

'Ja stavljam ruku na srce kad himna svira, da se razumijemo. Tako sam naučio. Lijepo mi je to vidjeti. Ali razmišljam si otkad je to mjerilo hrvatstva ili osjećaja prema domovini. To je suluda teza i maliciozna, okretanje pile naopaku da se radi nekakva nesloga', kazao je Penava..