Croatia Records ne smije koristiti fonograme prije privatizacije 1993.

Visoki upravni sud presudio je da Croatia Records više ne smije raspolagati fonogramima snimljenima prije 1993., odnosno prije privatizacije bivšeg Jugotona, piše u četvrtak Jutarnji list

Sud je odbio žalbu Croatia Recordsa na ranije presude kojima je utvrđeno da u postupku pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Hrvatska naklada zvuka i slike, pravne sljednice Jugotona, među vrijednostima društvenog kapitala nisu procijenjeni i spomenuti fonogrami. Riječ je o fonogramima, odnosno originalnim prvim snimkama izvođača kao što su Azra, Bijelo dugme i Novi fosili...

Fonoteka bivšeg Jugotona sastoji se od tisuća snimaka nastalih unutar te diskografske kuće, i to sve od prvih snimaka Ive Robića pa do snimki iz najsjajnijeg razdoblja hrvatske diskografije 70-ih i 80-ih godina, među kojima i Azre, a upravo Johnny Štulić često spominje to pravo vlasništva nad tim materijalima.