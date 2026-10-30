Čovjek s Trumpovog skupa preko noći postao hit u SAD-u. Novinaru Foxa ništa nije bilo jasno...

Tomlinson je po dvorani uživo razgovarao s Trumpovim pristašama, a u jednom trenutku stigao je do izvjesnog Toma, muškarca sa šiltericom i žutom majicom.

'Pa, krajem sedamdesetih bio sam malo premlad da odem u Južnu Ameriku na masakr u Jonestownu. Ali ovo je najbliže što ću ikad doći tome. Zato sam došao', rekao je Tom, a novinar ga je pitao da li zaista misli na masakr u Jonestownu.

Pitao ga je što ga je dovelo na spomenuti skup, a njegov odgovor šokirao je novinara i odmah postao viralni hit.

Fox: Why are you here this morning? Trump rally attendee: Well, in the late 70s, I was a little too young to go to South America for the Jonestown Massacre. But this is as close as I'll ever get, so that's why I'm here. There's nothing like seeing a cult right up front. https://t.co/wGMf2GTV4E

'Tako je. Nema ničeg boljeg nego vidjeti kult izbliza, čovječe', odgovorio je muškarac, nakon čega se Tomlinson udaljio i rekao da očito nije riječ o nekome tko podržava Trumpa.

Kasnije je utvređeno da je riječ o 57-godišnjem Tomu Hoyleu. On je na skup došao nakon što je njegova tvrtka dobila poziv na skup, a neželjene pozive, kaže, ne podnosi.

'Nekad sam bio republikanac, ali danas sam neovisan. Ne želim da me se povezuje sa strankom koja je potpuno podređena Trumpu. Njega mrzim još od 1989. godine, kad sam bio student', rekao je Hoyle za portal The Handbasket.

Zašto je Hoyle usporedio Trumpa s Jimom Jonesom?

Masakr u Jonestownu, s kojim je usporedio Trumpove skupove, tragičan je događaj iz 1978. godine koji se dogodio u Gvajani, u Južnoj Americi. Tamo je Jim Jones, američki samoprozvani propovjednik, osnovao izoliranu zajednicu svojeg pokreta Hram naroda. Sljedbenike je privukao obećanjima jednakosti i boljeg života, a zatim ih podvrgnuo kontroli, zastrašivanju i zlostavljanju.

Nakon što su njegovi ljudi ubili američkog kongresnika Lea Ryana, koji je istraživao stanje u naselju, Jones je naredio masovno trovanje. U Jonestownu je umrlo 909 ljudi, uključujući djecu kojoj je otrov dan, pa se događaj smatra masovnim ubojstvom i samoubojstvom.