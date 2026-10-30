Trump Bolsonaru okrenuo leđa: Ne želi podržati njegove ambicije u Brazilu

Predsjednik Donald Trump izjavio je da su nedjeljni izbori u Brazilu izgledali "namješteno". Ipak, istaknuo je da nije pružio službenu potporu ni jednom kandidatu u žestokoj utrci. Trump je također rekao da se dobro slaže s aktualnim ljevičarskim predsjednikom Luizom Inaciom Lulom da Silvom (81), bivšim sindikalnim vođom koji je unatoč predviđanjima osigurao reizbor s 3,5 postotnih bodova prednosti .

Stav Trumpove administracije sugerira da predsjednik možda ne želi izazvati novu krizu u odnosima s Brazilom , koji su posljednjih mjeseci prošli brojne uspone i padove.

Američki dužnosnik i osoba upoznata s temom, koji su željeli ostati anonimni, izjavili su da Trump trenutačno nema planova podržati Bolsonarove političke ambicije. Njegova mu je administracija dopustila ulazak u zemlju, no izvori napominju da bi predsjednik mogao promijeniti mišljenje.

Pojedini brazilski dužnosnici rekli su za Reuters, pod uvjetom anonimnosti, da Bolsonarov odlazak zapravo pomaže Luli. Time se, naime, slabi konzervativna oporba u brazilskom Kongresu.

Bijela kuća je zahtjev za komentar proslijedila Ministarstvu vanjskih poslova, koje nije odgovorilo. Brazilski vladini dužnosnici i Bolsonarov predstavnik također nisu odgovorili. Flavijev otac, bivši predsjednik Jair Bolsonaro , nalazi se u zatvoru u Brazilu. Osuđen je zbog pokušaja državnog udara kako bi ostao na vlasti nakon što je izgubio predsjedničke izbore 2022. godine.

Treći američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Bolsonarov politički kapital pao nakon odlaska u samonametnuti egzil . Mnogi konzervativci u Brazilu očekivali su da će on voditi oporbu u nadolazećim godinama, pa su oštro kritizirali njegov bijeg.

Bolsonarov bijeg bio je odluka donesena u posljednji trenutak. Uslijedio je nakon što mu je sudac Vrhovnog suda naložio da preda putovnicu, na zahtjev savezne policije. Policija protiv Bolsonara vodi istragu zbog dvije navodne sheme pranja novca. Zahtjev policije stigao je samo nekoliko minuta nakon što je proglašena Lulina pobjeda. Brazilski konzervativci taj vremenski slijed ističu kao dokaz političke motivacije.

Sudačke i vladine pristalice pak ističu da je nekoliko dana prije izbora Flavijev brat, Eduardo, javno sugerirao da bi Flavio trebao napustiti Brazil ako izgubi. Eduardo, bivši zastupnik koji i sam živi u SAD-u, osuđen je u Brazilu u lipnju zbog traženja intervencije Trumpove administracije u suđenju njegovu ocu.

Argentinske vlasti priopćile su da su Flavio Bolsonaro, njegova supruga i dvije kćeri prešli most i ušli u sjevernu Argentinu u utorak u 22:50. Već u 23:30 ukrcali su se u čarter zrakoplov te su preko Ekvadora odletjeli za Miami.

Nije posve jasno kako je Bolsonaro proputovao 1300 kilometara od svog doma u Brasiliji do graničnog prijelaza, niti kako je napustio Brazil bez znanja brazilskih carinskih dužnosnika. No, tijekom tog putovanja Bolsonaro je kontaktirao više američkih dužnosnika u vezi sa svojim odlaskom.

Jason Miller, Trumpov savjetnik blizak obitelji Bolsonaro, pomogao je u organizaciji leta iz Argentine. Tijekom Bolsonarova putovanja, državni tajnik Marco Rubio preporučio je Trumpu da se Bolsonaru odobri ulazak, što je predsjednik i potpisao.

Tijekom leta, dužnosnici američkog Ministarstva vanjskih poslova užurbano su tražili najbolji pravni put za prihvat obitelji, raspravljajući o tome s Ministarstvom domovinske sigurnosti. Na koncu su im američke vlasti na granici odobrile privremeni humanitarni boravak. Taj se status strancima dodjeljuje u hitnim humanitarnim slučajevima ili kada je posrijedi značajan javni interes.

U otvorenom pismu objavljenom na platformi X u srijedu, Bolsonaro se proglasio "izabranim predsjednikom". Potom je izbrisao tu verziju i objavio novo pismo u kojem navodi da je on zakoniti "vođa" Brazila.

Brazilska politika dostojna sapunice

Bolsonarov odlazak najnovije je poglavlje u burnom razdoblju brazilske politike i američko-brazilskih odnosa. Flavijev otac bio je predsjednik od 2019. do 2023. godine, nakon čega je izgubio izbore od Lule, a prošle je godine zatvoren zbog pokušaja državnog udara.

Sam Lula proveo je 17 mjeseci u zatvoru 2018. i 2019. godine zbog optužbi za korupciju koje su kasnije poništene.

SAD je prošle godine uveo sankcije sucu koji je vodio suđenje starijem Bolsonaru, kao i drugim brazilskim dužnosnicima. Washington je ukinuo te sankcije nakon što su Trump i Lula imali izrazito srdačan susret na Općoj skupštini UN-a. Tijekom kampanje, Brazil se usprotivio pokušajima pojedinih američkih dužnosnika da podupru Bolsonarovu kampanju. Vlada je dijelom zbog tih prigovora odbila potvrditi novog američkog veleposlanika u Brazilu.

Reuters je prošlog tjedna izvijestio da su dvojica konzervativnih dužnosnika Ministarstva vanjskih poslova uspješno progurala sankcije Brazilu, kao i proglašenje dviju brazilskih organiziranih kriminalnih skupina terorističkim organizacijama. Te su mjere bile motivirane usmjeravanjem izbora u Bolsonarovu korist.

Ipak, iako je Trump kritizirao način na koji je Brazil proveo izbore, suzdržao se od izravnih kritika na račun Lule.

"Sviđa mi se Lula, jako dobro se slažem s njim", rekao je Trump novinarima u ponedjeljak. "Samo mislim da su izbori ostavili jako loš dojam."