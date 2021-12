Covid potvrde prodaju se za 300 eura i u vlaku, ima ih i na dark webu

Covid potvrda u jednom kafiću u zagrebačkoj Dubravi košta dvije tisuće kuna? Ekipa RTL-ove Potrage ispitala je mogu li se i za koliko kupiti covid potvrde

Potvrde nude i preko interneta. Ovo je jedna od ponuda sa dark weba. Među ostalim zemljama, tu je i Hrvatska.



'Pitanje je što je stvarno što nije. I na dark webu kao što ljudi pokušavaju nešto lažno nabaviti tako se daju i prevariti', kazao je Alen Delić, iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. No, dark web nije bez razloga teško dostupan. Na jednostavan način ne može se provjeriti što kupujete od koga niti se možete kome žaliti ako vas prevare.



'Cijene su pale na 100 do 300 eura. To može upućivati na to da se ne radi o stvarnoj mogućnosti, jer u lancu moraju namiriti puno ljudi za taj novac. a s druge strane može biti da je to stvar tržišta. Ako toga ima puno cijene padaju', objasnio je Delić.



Nedavno su pali medicinska sestra i tehničar iz istog Doma zdravlja, u zapadnom dijelu Zagreba. A s njima i cijeli lanac koji se ogriješio o niz kaznenih djela koja su za cilj imala pribaviti važeću potvrdu bez odrađenog cijepljenja. 'Zaprimili smo određena saznanja koja smo išli provjeravati i ta saznanja su urodila plodom. Došli smo do osnovane sumnje da se te osobe bave time i da su stvarno počinili ta djela', izjavio je Boris Novak, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke.