Covid-19 usmrtio više od 2,4 milijuna ljudi, Slovenija među najteže pogođenim zemljama

Covid-19 usmrtio je više od 2,46 milijuna u svijetu, a zaraza je potvrđena u više od 111 milijuna, piše agencija France presse na temelju podataka u nedjelju do podneva i donosi naglaske o cijepljenju i strategijama suzbijanja pandemije.

Od početka pandemije, broj testiranja snažno je rastao i poboljšale su se tehnike dijagnosticiranja zbog čega je rastao i broj prijavljenih slučajeva, no objavljeni podaci su ipak manji od stvarnih jer se temelje samo na prijavljenim podacima.

Više od 204 milijuna doza

U cijelom svijetu više od 204,88 milijuna doza cjepiva protiv covida-19 ubrizganoje u najmanje 109 zemalja, prema podacima AFP-a. Agencija ističe da je taj broj manji od stvarnog zato što Kina i Rusija ne objavljuju podatke o cijepljenju od 9. veljače.

Australija

Nakon Novog Zelanda u subotu, Australija je u nedjelju počela kapanju cijepljenja. Među prvima su cjepivo primili australski premijer Scott Morrison i članovi vlade. Očekuje se da će do ožujka 4 milijuna Australaca dobrovoljno primiti cjepivo. Kampanja je počela pošto su u subotu tisuće ljudi prisustvovale skupovima protiv cjepiva u glavnim australskim gradovima.

Izraelska "zelena propusnica"

Izrael je u nedjelju znatno ublažio mjere ograničenja u borbi protiv epidemije covida-19 najavljujući povratak normalnom životu omogućen procijepljivanjem protiv koronavirusa gotovo polovice stanovništva. Prodavaonice su otvorene za sve stanovnike, a pristup mjestima poput teretana, hotela i kinodvorana imaju samo osobe koje su prije najmanje tjedan dana primile drugu dozu cjepiva i one koje su preboljeli koronavirusnu bolest i tako razvile imunitet.

Takozvanim "zelenim propusnicama", potvrdom koja se nabavlja uz pomoć aplikacije ministarstva zdravstva, Izraelci će dokazivati svoj zdravstveni status.

Velika Britanija

London je obećao da će prva doza cjepiva svim odraslim osobama biti ponuđena do kraja srpnja, a svi stariji od 50 godina do sredine travnja. Do danas je četvrtina britanskog stanovništva primila prvu dozu, no manje od jednog postotka stanovništva primilo je drugu dozu. Premijer Boris Johnson treba u ponedjeljak objaviti parlamentu svoje smjernice za popuštanje mjere i želi da to bude "postupno i razborito".

Kanada od ponedjeljka testira na granici sa SAD-om Zabrinuta zbog novih zaraznijih sojeva koronavirusa koji se šire, Kanada od ponedjeljka uvodi testiranje na kopnenoj granici sa SAD-om.

WHO poziva Tanzaniju

Svjetska zdravstvena organizacija-WHO još nije dobila nikakve informacije od Tanzanije o broju slučajeva covida-19 i koje mjere poduzima kao odgovor na pandemiju, kazao je u nedjelju generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, pozivajući ponovo Tanzaniju da počne prijavljivati ​​slučajeve i dijeliti podatke.

Tanzanijska vlada je prestala izvještavati o novim infekcijama i smrtnim slučajevima od koronavirusa u svibnju prošle godine, kada je registrirala 509 zaraženih i 21 smrtni slučaj.

Zadnjih tjedana Tanzanija je potvrdila val smrti no službeno navodi da su posljedica upala pluća.