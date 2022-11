Ima li COP27 uopće smisla? Svima su puna usta zelene tranzicije, a SAD, najveći zagađivač u povijesti, plaća tek dio štete. I nije jedini

Delegacije iz gotovo 200 zemalja te međunarodnih i neprofitnih organizacija sastaju se na 27. UN-ovoj klimatskoj konferenciji COP27 u egipatskom ljetovalištu na Sinaju, Šarm el Šeiku. Tematska okosnica ovogodišnje konferencije je financijska pomoć zemljama u razvoju, onima koje najviše ispaštaju zbog klimatskih promjena uzrokovanih ekscesivnim industrijskim aktivnostima bogatih zemalja

Financiranje borbe protiv klimatskih promjena ima tri svrhe . Jedna je smanjenje emisije štetnih plinova , a druga je adaptacija društva na klimatske promjene, te su prema Pariškom sporazumu iz 2015. razvijene industrijske zemlje obećale osigurati 100 milijardi dolara godišnje do 2020. za rješavanje posljedica klimatskih promjena u siromašnim zemljama, što se nije dogodilo.

Nakon što su se države prošle godine u Glasgowu , nešto konkretnije nego ranije, ali i dalje suviše okvirno, dogovorile o koracima potrebnima da bi se postigli klimatski ciljevi do kraja stoljeća, međunarodni UN-ov klimatski samit COP27, koji je službeno počeo u nedjelju u egipatskom Šarm el Šeiku, na dnevni red stavlja konkretnije mjere financiranja borbe protiv klimatskih promjena. Dakle ovogodišnja konferencija trebala bi naznačiti početak tranzicije s riječi na djela.

Tema izdvajanja novca bogatih industrijskih zemalja - zagađivača za siromašne zemlje godinama se gura pod tepih. Iako su dogovorile da će odvajati ukupno 100 milijardi dolara , do 2020. jedva su taj iznos nategnule na 80 milijardi dolara. Kako piše Guardian , iznos na kojem se inzistira ekvivalent je prosječnom profitu naftne i plinske industrije (u posljednjih 50 godina) koji ostvare u 37 dana.

Ove godine će se u Egiptu razgovarati o trećem aspektu financiranja , a to je tzv. 'gubitak i šteta' , odnosno financijska sredstva potrebna za saniranje štete prouzrokovane trenutačnim klimatskim ekstremima poput raseljavanja više desetaka milijuna ljudi u Pakistanu zbog poplava.

Najveći zagađivač u povijesti SAD osigurao samo 7,6 milijardi

Analiza Carbon Briefa, koju prenosi Guardian, usporedno pokazuje visinu novčanih iznosa koje je pojedina zemlja pritom dužna izdvajati ovisno o njezinu udjelu u emisiji ugljika. Shodno tome je SAD, kao drugi najveći zagađivač na svijetu, godišnje trebao izdvajati 40 milijardi dolara, a u 2020., kada su objavljeni i posljednji podaci, osigurao je samo 7,6 milijardi. Australija i Kanada dale su samo trećinu sredstava navedenih u analizi, a Ujedinjeno Kraljevstvo dalo je tri četvrtine, 1,4 milijarde dolara manje nego što je trebalo.

No neke zemlje bile su široke ruke. Švicarska je tako dala četiri puta više nego što iznosi šteta prouzrokovana emisijom ugljika u toj zemlji, a Francuska i Norveška više od tri puta. Japan je izdvojio jedan od izdašnijih iznosa, 13 milijardi dolara, ali ta sredstva, kao i ona koja je osigurala Francuska, većim su dijelom u obliku zajmova, dok su sredstva iz SAD-a, Kanade, Australije i Ujedinjenog Kraljevstva bespovratna. Samo pet zemalja od onih koje su prošle godine u Glasgowu obećale da će povećati ulaganja to je doista i učinilo, a to su Japan, Italija, Nizozemska, Norveška i Švedska.

Što je moguće rješenje?

Bivši predsjednik Maldiva Mohamed Našid za Guardian je rekao da 58 najranjivijih zemalja, onih koje ukupno broje 1,5 milijardi ljudi, već bilježe gubitke od 500 milijardi dolara uslijed klimatskih promjena.

'Trenutačno smo u dužničkom ropstvu jer je toliko imovine koju smo financirali zajmovima uništeno klimatskim promjenama', kaže Našid. Postoje različite ideje za to kako bi se novac za 'gubitke i štetu' trebao prikupiti, među kojima je dodatno oporezivanje kompanija koje proizvode i prodaju fosilna goriva, ali i otpisivanje inozemnog duga zemljama pogođenima prirodnim katastrofama. Povećava se i pritisak na multilateralne razvojne banke da provedu potrebne reforme, uključujući Svjetsku banku, čiji je šef David Malpass nedavno izjavio kako nije siguran vjeruje li u znanost o klimi. Postoji i ideja da se osnuje nova financijska ustanova u kojoj bi se onda pohranjivao novac za 'gubitak i štetu'.