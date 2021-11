'Cjepivo protiv covida sigurnije je od onog kojeg smo dobivali kao djeca, neka od njih ne bi bila ni odobrena'

O razvoju i učinkovitosti antivirusnih lijekova - ponajprije u borbi protiv COVID-a, govorio je za središnji Dnevnik HTV-a internist i klinički farmakolog Igor Francetić.

Je li najava dolaska Merckova i Pfizerova lijeka zapravo nekakav "dašak optimizma". 'Svakako dašak optimizma, ali daleko od toga da to može zamijeniti cjepivo. Narodski bi to mogli usporediti kao "bolje imati vrapca u ruci, nego goluba na grani". Problem s ovim lijekovima će vjerojatno biti to, da će recimo djelotvornost ovog Merckovog lijeka biti dokazana u lakšem ili blagom obliku Covida. Svaki pozitivni pacijent trebao bi dobiti lijek, veliki broj ljudi trebao dobiti taj lijek, pitanje je hoće li on biti dostupan i koja će si zemlja ili sustav moći omogućiti takav trošak', ističe internist i klinički farmakolog s Medicinskog fakulteta u Zagrebu Igor Francetić za Dnevnik HRT-a.

Dodaje da je učinkovitost lijeka oko 50 posto i da je lijek ispitivan kod težih oblika bolesti, gdje je pokazao slabu učinkovitost. Tako slabu da je ispitivanje prekinuto. Nema niti lijeka, niti cjepiva niti medicinskog postupka bez rizika ili nuspojava, to je sve valjanje "koristi i štete".