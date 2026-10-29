Ciklon poharao istočnu obalu Indije, ima mrtvih

List Times of India je citirajući lokalne dužnosnike objavio da je smrtno stradalo devet osoba zbog električnog udara, urušavanja kuća ili pada stabala. Službeni broj poginulih iznosi šest, kazao je dužnosnik vlade savezne države Andhra Pradesh.

Oštećeno 15.000 električnih stupova

Ciklon Arnab, koji je indijski meteorološki zavod klasificirao kao "veoma jaku ciklonsku oluju", odnosno treću najvišu kategoriju, na kopno u Andhra Pradeshu je došao rano u srijedu.

Ciklon je oštetio najmanje 15.000 električnih stupova, kazao je predsjednik vlade savezne države Nara Chandrababu Naidu u priopćenju.