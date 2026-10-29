Ciklon poharao istočnu obalu Indije, ima mrtvih

Najmanje šest osoba je poginulo, a opskrba električnom energijom u nekoliko područja uzduž istočne obale Indije i dalje je poremećena u četvrtak, dan nakon što je ciklon Arnab prošao regijom te sa sobom doveo obilne kiše i jake vjetrove, rekli su dužnosnici
List Times of India je citirajući lokalne dužnosnike objavio da je smrtno stradalo devet osoba zbog električnog udara, urušavanja kuća ili pada stabala. Službeni broj poginulih iznosi šest, kazao je dužnosnik vlade savezne države Andhra Pradesh.
Oštećeno 15.000 električnih stupova
Ciklon Arnab, koji je indijski meteorološki zavod klasificirao kao "veoma jaku ciklonsku oluju", odnosno treću najvišu kategoriju, na kopno u Andhra Pradeshu je došao rano u srijedu.
Ciklon je oštetio najmanje 15.000 električnih stupova, kazao je predsjednik vlade savezne države Nara Chandrababu Naidu u priopćenju.
Električna opskrba je obnovljena u većini okruga osim Konaseema i West Godavarija, ističe se u priopćenju.
Teretni brod, koji s 20 članova posade plovi pod zastavom Maršalovih Otoka, nasukao se blizu obale Andhra Pradesha te u četvrtak nije mogao nastaviti s plovidbom zbog nemirnog mora, kazali su dužnosnici.
Preko 180.000 ljudi je evakuirano u saveznim državama Andhra Pradesh i Orissa uoči dolaska ciklona.
Neke škole su zatvorene, a otkazane su i neke željezničke i zrakoplovne linije.
Arnab je nastao nad Bengalskim zaljevom, gdje često nastaju tropski c