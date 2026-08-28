Čiji je dron udario u krilo aviona u Njemačkoj? 'To je mogla biti potpuna katastrofa'

The Washington Post navodi da su europski sigurnosni dužnosnik, njemački zastupnici i drugi stručnjaci za sigurnost rekli da smatraju kako Rusija testira NATO povećanjem napada na postrojenja za proizvodnju oružja i upadima dronova na teritorij Saveza

U blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova u Njemačkoj početkom ovog mjeseca pronađen je dron napunjen eksplozivom. Snimke nadzornih kamera sada su pokazale da je on očito udario u krilo zrakoplova, a činjenica da nije eksplodirao čini se tek pukom srećom, piše The Washington Post.

Od tada su se pojavili detalji koji, prema riječima njemačkih zastupnika, upućuju na to da je u zračnoj luci planiran ozbiljan napad. Riječ je o velikom teretnom čvorištu koje koriste i europski i NATO-ovi vojni zrakoplovi. Kancelar Friedrich Merz obećao je imenovati počinitelja, a sumnja se na Rusiju. Kako pišu, raste zabrinutost da Moskva pojačava kampanju sabotaže protiv europskih država u nadi da će odvratiti članice NATO-a od pomaganja Ukrajini. Rusija je pokrenula punu invaziju na tu zemlju u veljači 2022. godine.

Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN







+11 Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

'To je mogla biti potpuna katastrofa, ozbiljan vojni napad na njemačku zračnu luku', rekao je Konstantin von Notz, njemački zastupnik u Bundestagu i član odbora koji nadzire njemačke sigurnosne službe. I politički savjetnik Nico Lange kazao je da bi 'u najmanju ruku nastala velika vatrena katastrofa'. 'Čini se vrlo vjerojatnim da je Rusija počinitelj u slučaju iz Leipziga', rekao je Arndt Freytag von Loringhoven, bivši zamjenik direktora njemačke Savezne obavještajne službe. Svoj stav temelji na obrascima ruskog ponašanja u posljednje vrijeme, pri čemu se 'diljem Europe bilježi ogroman porast hibridne agresije u svim područjima'. Vojna postrojenja koja Ukrajini isporučuju oružje u Italiji, Bugarskoj, Estoniji i Slovačkoj ovog mjeseca bila su pogođena misterioznim eksplozijama, požarima i pokušajima njihova podmetanja, navodi isti izvor.