EUROPA NA OPREZU

Čiji je dron udario u krilo aviona u Njemačkoj? 'To je mogla biti potpuna katastrofa'

I.H.

28.08.2026 u 06:00

Ukrajinski zrakoplov u Leipzigu
Ukrajinski zrakoplov u Leipzigu Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER
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The Washington Post navodi da su europski sigurnosni dužnosnik, njemački zastupnici i drugi stručnjaci za sigurnost rekli da smatraju kako Rusija testira NATO povećanjem napada na postrojenja za proizvodnju oružja i upadima dronova na teritorij Saveza

U blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova u Njemačkoj početkom ovog mjeseca pronađen je dron napunjen eksplozivom. Snimke nadzornih kamera sada su pokazale da je on očito udario u krilo zrakoplova, a činjenica da nije eksplodirao čini se tek pukom srećom, piše The Washington Post.

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Od tada su se pojavili detalji koji, prema riječima njemačkih zastupnika, upućuju na to da je u zračnoj luci planiran ozbiljan napad. Riječ je o velikom teretnom čvorištu koje koriste i europski i NATO-ovi vojni zrakoplovi.

Kancelar Friedrich Merz obećao je imenovati počinitelja, a sumnja se na Rusiju. Kako pišu, raste zabrinutost da Moskva pojačava kampanju sabotaže protiv europskih država u nadi da će odvratiti članice NATO-a od pomaganja Ukrajini. Rusija je pokrenula punu invaziju na tu zemlju u veljači 2022. godine.

Friedrich Merz
  • Friedrich Merz
  • Friedrich Merz
  • Friedrich Merz
  • Friedrich Merz
  • Friedrich Merz
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Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

'To je mogla biti potpuna katastrofa, ozbiljan vojni napad na njemačku zračnu luku', rekao je Konstantin von Notz, njemački zastupnik u Bundestagu i član odbora koji nadzire njemačke sigurnosne službe. I politički savjetnik Nico Lange kazao je da bi 'u najmanju ruku nastala velika vatrena katastrofa'.

'Čini se vrlo vjerojatnim da je Rusija počinitelj u slučaju iz Leipziga', rekao je Arndt Freytag von Loringhoven, bivši zamjenik direktora njemačke Savezne obavještajne službe. Svoj stav temelji na obrascima ruskog ponašanja u posljednje vrijeme, pri čemu se 'diljem Europe bilježi ogroman porast hibridne agresije u svim područjima'.

Vojna postrojenja koja Ukrajini isporučuju oružje u Italiji, Bugarskoj, Estoniji i Slovačkoj ovog mjeseca bila su pogođena misterioznim eksplozijama, požarima i pokušajima njihova podmetanja, navodi isti izvor.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

'Naravno, to treba dokazati', rekao je Freytag von Loringhoven, dodajući: 'Ali da savjetujem vladu, savjetovao bih joj da kaže da je vjerojatno riječ o Rusiji. Oni još uvijek oklijevaju to učiniti. Ali osobno mislim da je to pogreška jer ostavlja dojam slabosti.'

Ruski napad na Europu 'nije nešto što će se dogoditi u budućnosti. To se događa sada', rekao je latvijski premijer Edgars Rinkevics. Istoga dana drugi se dron sudario s teretnim zrakoplovom, a njemački mediji izvijestili su da je kasnije nađen i treći. Ipak, Nijemci nisu optužili Rusiju iako je Merz kazao da su sve više na meti napadača.

The Washington Post navodi da su europski sigurnosni dužnosnik, njemački zastupnici i drugi stručnjaci za sigurnost rekli da smatraju kako Rusija testira NATO povećanjem napada na postrojenja za proizvodnju oružja i upadima dronova na teritorij Saveza jer postaje sve očajnija u pokušaju odvraćanja pomoći Ukrajini.

'Pokušavaju procijeniti granice preko kojih zapravo mogu prijeći', rekao je europski sigurnosni dužnosnik koji je, kao i drugi sugovornici u ovom članku, govorio pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme. 'To je poput izviđanja bojišta. Napredujete sve dok ne naiđete na otpor', kazao je.

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