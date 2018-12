Cerovac: Nije istina da nema zainteresiranih za Uljanik, nego se od početka 'guralo' Končara

Predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik jadranskog sindikata Boris Cerovac rekao je u četvrtak u Puli kako nije istina da nema zainteresiranih investitora za Uljanik, nego je problem u tome što se cijelo vrijeme 'guralo' poduzetnika Danka Končara

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sindikata koji djeluju u Uljaniku, Cerovac je ustvrdio kako danas imamo situaciju u kojoj su se počeli javljati i brodogradilišta koja su zainteresirana za Uljanik, te istaknuo kako je siguran da je i na samom početku priče oko pronalaska strateškog partnera postojala mogućnost da se oni jave, međutim, 'netko to nije dozvolio'.

'Ako su sada zainteresirani, nitko me ne može razuvjeriti da i tada nisu bili zainteresirani, no očito im tada nije bilo dozvoljeno. To ide na dušu ministru i staroj upravi. Stoga očekujem da će se već danas, ukoliko dođe do sastanka između ministra Horvata i Uprave Uljanika, riješiti pitanje Končara i da će se dogovoriti daljnje radnje. To nam je potrebno da bi mi imali kakvu-takvu šansu za opstanak', istaknuo je Cerovac dodavši kako se u posljednje vrijeme govori o Uljaniku, ali ne o rješenjima odnosno budućnosti radnika tog brodogradilišta.