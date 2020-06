'Centar strepi od prolaska tramvaja, trza se na svako i najmanje podrhtavanje tla; buka koncerata nagriza ionako tanke živce ljudi Donjeg grad'

Iz interdisciplinarne zajednice stručnjaka i znanstvenika "Obnovimo Zagreb" uputili su u subotu otvoreno pismo Turističkoj zajednici Grada Zagreba te poručili da je građanima dosta "vašarizacije" centra kojem, nakon potresa i pandemije, treba sanacija i mir

To je, kažu, ovdje dobro prispodobiti s obzirom da je i taj novac mogao i trebao sada biti na raspolaganju građanima u potrebi nakon potresa, ali - nije.

"Na žalost", dodali su, "ni ostala godišnja doba ne štite Zrinjevac od prekomjerne komodifikacije, pa ga posve rijetko vidimo u izvornom izdanju koje ga i čini jedinstvenim perivojem".

"Sada je potres i na baštini i na ljudima ostavio bolan trag razaranja - stradale su historicističke zgrade koje čine specifičnu ambijentalnost centra i u čijem okruženju pivska i kobasičarska banalnost dobivaju dodanu vrijednost, a dio stanovnika je rasijan po privremenim lokacijama i čeka na obnovu kojoj se ne vidi sustavni početak", upozorili su.

Uz to, prema rezultatima istraživanja, svaki peti Zagrepčanin pretrpio je traumatski stres uzrokovan pandemijom i potresom, a kad su stanovnici centra u pitanju, onda to više nije svaki peti – nego doslovno svaki stanovnik, dodali su.

"Unatoč takvom fizičkom i psihičkom slomu sugrađana, Turistička zajednica grada Zagreba potemkinovski 'normalizira' nenormalno, nastavljujući s već uhodanom praksom 'vašarizacije' i Zrinjevca i centra grada. Plus koncerti s Gornjeg grada čija se buka s visine razlijeva na sve strane i do ponoći nagriza ionako tanke živce ljudi Donjeg grada. Krajnje bezobzirno, posebice u post potresnim uvjetima i kad znamo da u Zagrebu postoji niz lokacija izvan centra na kojima se može organizirano trošiti i zabavljati do sitnih sati", istaknuli su u pismu.

Centru treba sanacija i poštovanje, a ne trljanje soli na ranu

"Centru, kojeg svaki novi, pa i najmanji potres i dalje razara, treba mir. Centar strepi od prolaska tramvaja, trza se na svako i najmanje podrhtavanje tla. Lome se tek zamijenjeni prozori i sa zgrada odvajaju ornamenti. Centru treba sanacija rana i poštovanje, a ne trljanje soli na ranu", naglasili su.

Iz zajednice "Obnovimo Zagreb" napomenuli su i kako podržavaju održivo korištenje gradskih resursa.

"Štoviše, poticat će ga", kažu, "vlastitim prijedlozima, ali - javni interes neće biti podređen partikularnim profitima na štetu građana i gradskog proračuna".

U pismu kojega je za "Obnovimo Zagreb" potpisala dr. sc. Marina Pavković stoji i kako očekuju da će Turistička zajednica grada Zagreba "sagledati problem i daljnja postupanja svesti u primjerene okvire".

Zajednice "Obnovimo Zagreb" znanjem i vještinama svojih članica i članova želi pridonijeti postpotresnoj obnovi Zagreba i lakšem prevladavanju teškoća u kojima su se našli Zagrepčani pogođeni potresom.