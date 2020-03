Capelli otkrio koje su mjere u igri za pomoć turističkom sektoru

Turističkom sektoru su najvažnije mjere odgode plaćanja, primjerice boravišne pristojbe, turističke članarine i slično, i to po modelu "tri plus tri", izjavio je u ponedjeljak ministar turizma Gari Cappelli

Mjere pomoći gospodarstvu zbog aktualne situacije oko koronavirusa još se "peglaju" i dogovaraju, kako bi sutra poslijepodne bile na sjednici Vlade, nakon toga u Saboru, a kako bi se usvojile do kraja tjedna i objavile u Narodnim novinama tako da neke od tih mjera zažive od sljedećeg tjedna, rekao je Cappelli novinarima nakon sastanka s predstavnicima gospodarskih resora u Vladi.

"Nama je bitno da idu odgode, recimo odgoda plaćanja boravišne pristojbe, turističke članarine, hotelijerima plaćanje koncesija u kampovima na turističko zemljište, da uz sve to idu odgode 'tri plus tri'. U tom smjeru idemo - da se ovisno o događanjima tri plus tri mjeseca odgađa plaćanje", istaknuo je ministar turizma.

Na taj način, dodaje Cappelli, vjerojatno će se rješavati i plaće, sve što se može rješavati odmah hitno i da smo sigurni da sljedećih šest mjeseci to možemo pokriti.