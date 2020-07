Capak otkrio hoće li se restrikcije proširiti na cijelu Hrvatsku i najavio mjere za glazbenu industriju

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je u RTL-u Danas

"Nacionalni stožer već neko vrijeme razgovara o ograničavanju broja sudionika raznih okupljanja koja su epidemiološki problem. Pretpostavljam da će do toga doći, ali ne mogu to tvrditi. Mi razgovaramo o broju koji bi bio dopušten, za sada odluke nema", kaže Capak.

Na tvrdnju reporterke da to podsjeća na 'švedski model', Capak podsjeća kako on uvijek govori da je Hrvatska jako daleko od Švedske.

Na upit je li Stožer pogriješio što ranije nije uveo ograničenja okupljanja, Capak je odgovorio: "Mi kontinuirano razgovaramo da se moramo priviknuti na način života s koronavirusom. Mi smo smatrali da ovi brojevi koje smo dali, uz ograničenja koja smo dali u preporukama, nisu pretjerani. Da se svi drže preporuka, situacija bi bila bolja. Da li je bolje razgovarati o strožim mjerama i nadzoru nad tim mjerama ili ograničavati broj, to je jako teško odlučiti. Mi nastojimo balansirati između toga da pustimo da populacija normalno živi, ali da preporukama i edukacijom dovedemo do toga da brojke oboljelih budu manje."

Kazao je da je situcija poput one u Sloveniji moguća i kod nas, ali da nam za to trebaju veći kapaciteti.

Opisao je kako izgleda lov epidemiologa na kontakte zaraženog sa svadbe.



"U dva slučaja kad je bilo veliko okupljanje su epidemiolozi preko medija obavijestili građane da se stave u samoizolaciju i jave epidemiologu ili liječniku ako su bili na okupljanju, ali ni to nije bilo dobro dočekano među građanima. Mi smo korigirali to, ponudili smo pomoć epidemiolozima da razgovaraju sa svim tim ksudionicima, to je strahovito naporan posao. Zamislite da morate kontaktirati 300 ljudi u par dana. Imamo slučajeva da ljudi ne žele priznati da su bili u kontaktu, pogotovo ako se radi o poduzeću koje ako se zatvori, ne može funkcionirati. Mi apeliramo na građane da je jako važno, kad su u samoizolaciji onda ne mogu prenijeti bolest. To nam je najvažnija mjera".

Sutra se objavljuju mjere za glazbenu industriju.

"Mi nismo nikada zatvorili koncerte, imamo preporuke koje uključuju i koncerte, ali naravno da je pitanje da li je nešto isplativo glazbeniku da održi s jednom trećinom sjedećih mjesta u nekoj dvorani. Razgovaramo o tome da se prvo poveća broj sudionika, da se obilježi sva sjedeća mjesta i da prodaja karata bude isključivo elektronskim putem tako da se znaju svi sudionici koji su došli na koncert. Naravno da je tu potrebna pomoć lokalne samouprave, organizatora ili u krajnjoj mjeri Ministarstva kulture da se sponzoriraju takvi događaju, da im se olakša dio davanja koji oni imaju. Ja se nadam da ćemo naći rješenje za naše glazbenike".

Capak kaže da će vjerojatno biti preporuka da se sjedi jer je stajanje teško kontrolirati. Kad počne koncert, kaže, izgubi se fizička distanca.