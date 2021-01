Capak otkrio koliko je nuspojava cijepljenja prijavljeno u Hrvatskoj

Ministar zdravstva Vili Beroš objavio je danas na konferenciji nacionalnog Stožera civilne zaštite kako je žena iz Čakovca, negativna na koronavirus, umrla od srčanog udara dan nakon primanja cjepiva

'Bolovala je do astme, imala je poremećaje gutanja, sondu, jako je teško bila bolesna', objasnio je Beroš te napomenuo kako će događaj biti prijavljen HALMED-u, ali i istaknuo kako je povjerenstvo utvrdilo da smrt nema veze s cijepljenjem.

Na novinarsko pitanje koliko je nuspojava prijavljeno dosad šef Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak odgovorio je: 'Koliko mi je poznato, šest'.

Opisujući nuspojave ustvrdio je kako je najčešća bolnost na mjestu uboda. 'To se događa u 70 do 80 posto slučajeva. Za većinu drugih nemamo dojava. Bile su te alergijske reakcije blage i to je bilo to', rekao je Capak.