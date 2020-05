U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je 15 novozaraženih koronavirusom, ukupno je zabilježeno 2176 slučajeva zaraze, a jedna je osoba preminula u KBC-u Osijek od covida-19

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izvijestio je kako su pripremljene mjere za sprečavanje zaraze u trgovačkim centrima, koji se otvaraju u ponedjeljak, te da se na njima još radi lektura. Uz već propisana pravilla za trgovine i ugostiteljske objekte koji se nalaze unutar trgovačkih centara, propisano je da će se ukloniti mjesta za odmor jer se posjetitelji na njima okupljaju, a uvodi se i ograničenje broja kupaca na 15 osoba na 100 četvornih metara neto površine. Obavezu kontrole koliko je ljudi ušlo imat će trgovački centri.

Objasnio je i kako su među 15 novozaraženih dvoje iz Splitsko-dalmatinske županije, ali da nisu povezani s Bračem. Riječ je o, kako je rekao, zaposlenicima doma za starije iz Splita koji su 14 dana bili kod iuće te su 'uhvaćeni' prije povratka na posao, tako da nije bilo kontakata sa korisnicima doma. Na Braču su, rekao je Capak, brisevi uzimani u četvrtak, dok su u petak uzimane epidemiološke anamneze te je dodao kako će se danas uzimati dodatni brisevi. Dosad ih je uzeto 37, od čega je 22 bilo pozitivno. Upozorio je kako je do širenja virusa na Braču došlo zato što se računalo da ga više nema jer su ljudi na otoku te da se mogu slobodno družiti. 'To nije točno, virus je ovdje i ne znamo s koje će strane doći', naglasio je Capak i dodao kako su mjere uvedene na Braču samo 'mali korak do potpune karantene', odnosno da je uvedena stroga mjera s propusnicama te da ljudi neće moći putovati iz mjesta u mjesto na otoku bez propusnica. Ta će mjera trajati do 24. svibnja, nakon čega će se razmotriti epidemiološka situacija i odlučiti hoće li se ukinuti ili ne.

Božinović je, na novinarsko pitanje o ukidanju propusnica, rekao kako će odluka biti donesena u ponedjeljak te da će ona ići u smjeru liberalizacije, no da se sigurno neće odnositi na Brač.