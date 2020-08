Capak o obuzdavanju epidemije: Moguće je da će maske biti obvezne samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Je li Hrvatska pred uvođenjem novih mjera? I treći dan zaredom rekordan broj novozaraženih, a većina su mladi. Samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji ih je više od stotinu, dok ih je u također turističkoj istri 11 puta manje više od stotinu - također turistička Istra, čak 11 puta manje. O tome je li Hrvatska pred uvođenjem novih mjera i kako Stožer namjerava gasiti koronapožar, u RTL-u Danas govorio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

U ponedjeljak se Nacionalni stožer sastaje s lokalnim stožerima pa su i moguće neke nove mjere. Splitsko-dalmatinska županija apsolutni je rekorder po broju novozaraženih, a u Imotskom su već danas najavili nove mjere.

'Radi se o županiji koja trenutno ima najveću incidenciju u Hrvatskoj i jedna od glavnih tema koje mi želimo na tom sastanku sa županijskim stožerima prodiskutirati je prvo razmjena informacija o trenutnoj situaciji, a drugo je da razmotrimo mogućnosti da se na lokalnoj razini, gdje se bolji vidi situacija i mjere se mogu bolje usmjeriti. Sve mjere su otvorene, od nošenja maski do smanjenja broja ljudi na okupljanjima i tako dalje. Sve to se može donijeti, s time da oni ne mogu donositi odluke, to može samo Nacionalni stožer, ali Nacionalni stožer može podržati lokalni u nekoj mjeri, što je već i bio slučaj", rekao je Capak RTL-u.