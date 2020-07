Capak: Morao sam ugasiti mail na koji su pisale mladenke. Na plaži ne treba nositi masku

'Mi smo za edukaciju, upozoravanje, apel, nismo za prisilu, represiju i naplaćivanje kazni. Te mjere uvijek stoje na raspolaganju, ako će biti potrebno, ali ja se nadam da neće', komentirao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak nošenje maski napominjući kako ljude treba upozoravati da ju stave

Dodao je kako se velika okupljanja održavaju po pravilima tako da tamo gdje je više od 100 ljudi moraju to prijaviti lokalnom Stožeru civilne zaštite koji može organizirati nadzor poštuju li se mjere.

'Mi smo morali ugasiti taj mail jer je bilo nemoguće pročitati sve te poruke. Ja sam ispočetka odgovorio na svaki mail barem rečenicu, no u jednom momentu je to postalo nemoguće, i moje tri tajnice nisu uspjele pročitati sve mailove koji su došli. Sad moje tajnice na drugu adresu primaju poruke i meni prenose samo ono na što moram odgovoriti', kaže Capak.

Nakon donošenja odluka Stožera, Capakov mail zatrpale su razočarane mladenke . Na upit jesu li se sada smirile, kaže da ne zna na to odgovoriti budući su mail ugasili.

'Naravno da mi ne želimo smanjivati broj ljudi, ne želimo dodatna ograničenja. Mi smo napravili novu preporuku koja je restriktivna. Pa recimo ples. Nismo rekao vlakić... kaubojski je otprilike isto to. Mi to ne bi preporučili jer ljudi dolaze u bliski kontakt, ubrzano dišu gdje se stvara velika količina aerosola. Ako je tamo asimptomatska ili bolesna osoba, može zaraziti veliki broj ljudi. Mi to u ovom trenutku ne preporučamo. Korona će jednog dana proći pa ćemo se vratiti vlakićima i kaubojskim plesovima', objašnjava.

Capak kaže da na plažu ne treba nositi masku, a najbitnija mjera je fizička distanca od 2 metra koju treba držati i u moru.

Đikić smatra da treba testirati barem dio turista koji ulaze u Hrvatsku.

Na upit treba li pojačati dežurstva epidemiologa rekao je kako su značajno povećali broj dežurnih brojeva.

'U ovom trenutku su neki od epidemiologa ipak otišli na nekoliko dana godišnjeg. Nismo povećavali broj mobitela i nemamo više telefon 113 koji je pokrivao dosta poziva. Razmišlljamo da vratimo taj broj. Mi ćemo sa županijskim zavodima iskomunicirati da se poveća broj mobitela na koji se epidemiolozi javljaju.'', dodao je Capak.

Trenutno imaju 103 epidemiologa, a kaže da bi ovakvu situaciju mogli ležerno pokriti kada bi ih imali duplo više.