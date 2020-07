Beroša pitali zašto je davao izjavu okružen gomilom ljudi bez maske, on se brani: Bili smo na otvorenom

Nacionalni stožer civilne zaštite je na konferenciji za medije u srijedu objavio da je u Hrvatskoj u posljednja 24 sata koronavirusom zaraženo 108 osoba. Devet je osoba na respiratoru, a dvije osobe su preminule u KBC-u Osijek

Imamo mali postotak turista koji su se zarazili u Hrvatskoj, to je jedna minorna brojka. 'Većina zaraženih su povezan s velikih okupljanjima, kao što su vjenčanja, krizme prve pričesti i mature', kazao je Capak. Također je s noćnim klubovima, dodao je, povezano malo više od 100 zaraženih osoba u ovom novom valu zaraženih.

Ministar Vili Beroš je na upit zašto on i skupina koja je bila nagurana do njega danas kada je davao izjavu nije nosila maske, kazao da je on bio ispred te skupine i nije vidio zašto nisu stavili maske. 'Maske vjerojatno nisu bile stavljene jer smo bili na otvorenom', kazao je i dodao da se distanca mora održavati.

Capak je potom demantirao da nitko u njegovoj široj ni bližoj obitelji nije nedavno imao vjenčanje.

'Polovina zaraženih je vezana uz svadbe i druga privatna okupljanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji', kazao je Božinović. Još uvijek prate situaciju i ako budu uvodili mjere one će biti oštrije od onog što se najavljuje. Za sada apeliraju na savjest organizatora okupljanja.

Istaknuo je da su brojke koje imamo danas vezane uz vjenčanja. Nije ih iznenadio porast broja oboljelih u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao i Istarskoj županiji jer su to poznata žarišta.

'Ukoliko bude novih žarište koja epidemiološka struka ne bude mogla pratiti onda ćemo donijeti i nove mjere. No, nastojimo izbjeći taj scenarij', kazao je Božinović.

Ministar unutarnjih poslova je kazao da u ovoj fazi koja je puno kompleksnija nastojimo držati epidemiju pod kontrolom i da s druge strane živimo koliko toliko normalno.

Na pitanje o tome što nas je Nizozemska stavila na narančastu listu Božinović je kazao da je odgovornost za turizam na svima u Hrvatskoj, koji nam je vrlo važna djelatnost, nego i u Vukovarsko-srijemskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj ili Istarskoj županiji jer povećani broj novoobeoljelih je u kontinentalnoj zelenoj zoni. Na obali je epidemiološka situacija bolja i novo ministarstvo turizma će nastojati to iskomunicirati.

Beroš je odgovarajući na pitanje o zaraženoj bebi u bolnici Sveti duh kazao da je majka bila asimtomatska i da se vjerojatno tako zarazila. Govoreći o tome gdje se Ivan Malenica zarazio Capak je kazao da u ovom trenutku ne znaju.