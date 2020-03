Čakovečki gradonačelnik sazvao 60-ak ugostitelja, jedan bio zaražen, pa svi završili u izolaciji: Nazvali smo ga za objašnjenje

Već prvi slučaj zaraze koronavirusom u Međimurskoj županiji, potvrđen u ponedjeljak, u izolaciju je poslao nekoliko desetaka ljudi - pa tako i gradonačelnika Čakovca Stjepana Kovača, šeficu Turističke zajednice Bošku Ban Vlahek te sve viđenije gradske ugostitelje. Sporan je sastanak održan u prostorijama gradske uprave prošlog ponedjeljka na kojemu je navodno prisustvovalo čak šezdesetak ljudi, a među njima i prvi zaraženi, inače vlasnik ugostiteljskog objekta u blizini gradske bolnice koji se nešto ranije vratio iz Austrije

Šefica Turističke zajednice istog dana objavila je da ima više simptoma zaraze i da u bolnici čeka rezultate testiranja, no tportalu je u utorak ujutro potvrđeno da je nalaz na koronavirus kod nje negativan.

'Sastali smo se u ponedjeljak, 16. ožujka, kada su kafići i restorani još uvijek normalno radili i kada na snazi nisu bile mjere, nego tek preporuke o izbjegavanju skupova sa preko stotinu ljudi. Ugostitelji su zahtijevali da uskladimo postupanje, a naš posao je da im pomognemo u krizi, pa je Turistički ured sazvao taj sastanak u prostorijama gradske uprave. Spomenuti ugostitelj vratio se iz Austrije 11. ožujka, kada još uvijek nisu na snazi bile nikakve mjere izolacije, sastanak je održan 16. ožujka, a prvi simptomi su se kod njega pojavili 21. ožujka', kazao je Kovač za tportal.

Nakon toga su, kaže, svi sudionici sastanka dobili obavijest da se jave epidemiolozima i da odu u samoizolaciju. On sam imao je želju testirati se, no objašnjeno mu je da je to nepotrebno i da bi nalaz vjerojatno bio negativan.