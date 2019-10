Čačić: Vlada nije zaslužna za gospodarski rast, ona s time nema ništa

Varaždinski župan Radimir Čačić gostovao je u emisiji Novi dan N1 televizije u kojoj je, među ostalim, ustvrdio i kako Vlada nije zaslužna za gospodarski rast

Na početku gostovanja pohvalio je Vladu ustvrdivši kako ona 'pokušava čuti'.

'Ne donose se često odluke, puno šteta bilježimo zbog toga jer ne donosimo odluke. Vlada je u nekoliko navrata do sada dokazala da je u stanju čuti neke poruke, to je novost u Hrvatskoj. Ova Vlada ipak otvara neke rasprave, pokušava čuti i neke druge ljude i to je dovelo do nekih dobrih pomaka', rekao je Čačić za N1 televiziju.