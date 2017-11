Čačić: Varaždinska županija dobit će Centar kompetencija za hortikulturu

Varaždinski župan Radimir Čačić u subotu je u Varaždinu rekao kako je zadovoljan rezultatima sastanka s potpredsjednikom Vlade i ministrom graditeljstva i prostornog uređenja Predragom Štromarom i ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak jer je pokrenut razgovor o budućim projektima u toj županiji, među kojima je i otvaranje Centra kompetencija za hortikulturu u Vinici.

S potpredsjednikom Vlade dogovorio je da će po završetku konzultacije početi proces mirenja između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Varaždinske županije te da će najkasnije s donošenjem zakona biti završena i ta procedura što će omogućiti plaćanje obveza koje Vlada ima prema županiji.

Tako će se ispuniti one obveze koje se dosad nisu i one koje predstoje. No, pomak će se ipak dogoditi – zahvaljujući novom modelu financiranja jedinica lokalne i regionalne samouprave, kroz Fond za poravnanje županija će dobiti još 7 ili 8 milijuna kuna, ali to nema veze s našim jučerašnjim razgovorom, rekao je varaždinski župan.