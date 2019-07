Butković: Tolušić ne razmišlja o osvetama, u Saboru će nastaviti pomagati HDZ-u

Ministar mora, prometa i infrastrukture te potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković u ponedjeljak je izrazio uvjerenje da će Tomislav Tolušić, nedavno smijenjen s dužnosti ministra poljoprivrede, i u Saboru nastaviti pomagati HDZ-u te ne očekuje da bi se zbog smjene mogao osvetiti svojoj stranci i Vladi

"Nitko se nije rodio da bude ministar do kraja života, svi smo mi na tim dužnostima na određeno vrijeme, pa se to odnosi i na bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra Tolušića koji je jako dobro obnašao svoju funkciju. On se sada vraća u Sabor gdje će svojim iskustvom, kojeg je stekao najprije kao župan a potom i kao potpredsjednik Vlade, pomoći stranci u daljnjem funkcioniranju", izjavio je Butković.

Novinari su ga u Pazinu, gdje je otvorio radove na izgradnji državne ceste Rogovrići-Lindarski Križ, pitali i misli li da bi se Tolušić mogao na neki način osvetiti stranci i Vladi, na što je odgovorio kako takva pitanja smatra neumjesnima. Tolušića, kaže, dobro osobno poznaje i nije čovjek koji razmišlja o osvetama, niti tako funkcionira.