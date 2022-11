Butković najavio ulaganja u željeznice i komentirao proračun: On je socijalan

'Za nesreću nije krivo stanje infrastrukture. Riječ je o ljudskoj pogreški', komentirao je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te najavio kako slijedi desetljeće ulaganja u željeznice

Komentirajući proračun za 2023. rekao je kako se on događa u složenim vremenima.

'Mi smo u nabavci novih vlakova , ugovorili smo 40 vlakova do 2025. Prva isporuka bit će do kraja ove godine', rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a .

'One vrijede do 1.4, ali vlada je spremna rebalansom proračuna to produljiti i snažnije odgovoriti ako bude potrebno', rekao je.

'Proračun je socijalan. Pokazali smo, unatoč krizi, da možemo snažno odgovoriti i pomoći ljudima', istaknuo je.