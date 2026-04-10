Autobus s turistima sletio u provaliju u na Kanarima: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih

Ozlijeđene osobe, od čega tri teže, zračnim putem su prevezene u bolnicu Nuestra Senora de Guadalupe, objavile su lokalne hitne službe na društvenim mrežama dodajući da se radi o 27 britanskih državljana i španjolskom vozaču.

Španjolska Civilna garda rekla je da je smrtno stradao 77-godišnji muškarac.

Do nesreće je došlo kad je vozilo sletjelo s ceste GM-2 u La Gomeri, jednom od Kanarskih otoka i popularnoj turističkoj destinaciji za putnike iz Sjeverne Europe.