OTOK LA GOMERA

Autobus s turistima sletio u provaliju u na Kanarima: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih

I.K./Hina

10.04.2026 u 23:04

Autobus s britanskim turistima sletio u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: ALBERTO VALDES
Bionic
Reading

Jedna osoba je poginula, a 27 osoba je ozlijeđeno nakon što je autobus s britanskim turistima sletio u provaliju na španjolskom otoku La Gomera, objavile su hitne službe u petak.

Ozlijeđene osobe, od čega tri teže, zračnim putem su prevezene u bolnicu Nuestra Senora de Guadalupe, objavile su lokalne hitne službe na društvenim mrežama dodajući da se radi o 27 britanskih državljana i španjolskom vozaču.

Španjolska Civilna garda rekla je da je smrtno stradao 77-godišnji muškarac.

Do nesreće je došlo kad je vozilo sletjelo s ceste GM-2 u La Gomeri, jednom od Kanarskih otoka i popularnoj turističkoj destinaciji za putnike iz Sjeverne Europe.

vezane vijesti

Putovali za zračnu luku

Turistička agencija Property Bond rekla je da su britanski turisti putovali u zračnu luku kako bi se vratili u Britaniju kad je došlo do nesreće.

"Naše misli su s onima koji su pogođeni ovim tragičnim incidentom", objavilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da je u kontaktu s lokalnim vlastima te spremno pomoći britanskim državljanima.

Jedna je osoba poginula, a 27 ih je ozlijeđeno Izvor: EPA / Autor: ALBERTO VALDES

Španjolska policija pokrenula je istragu, no uzrok nesreće još nije poznat.

Prošle godine, jedna žena je poginula, a 10 osoba je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na istoj cesti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
eksplozivne optužbe

Orban je 90-ih dobivao milijune od ruske mafije? 'Taj smrdljivi Mađar živi od mog novca, radit će što mu kažem!'
nove analize

Stiže 'Super El Niño': Evo kakav utjecaj može imati na Europu
višesatna čekanja

FOTO Kaos na Bajakovu: Djeca iz Srbije satima zaglavljena, kolone stoje

najpopularnije

Još vijesti