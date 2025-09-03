Debeljak vrijeđao novinare i ponudio stati na detektor laži

'Gospodin Debeljak pojavio se ovdje, osobno me nazvao i zatražio sudjelovanje na sjednici, ali u konzultaciji s predsjednikom Gradskog vijeća odlučeno je da se nisu stekli uvjeti da sudjeluje i održi prezentaciju', rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta uoči sjednice.

Vlasnik splitskog škvera Tomislav Debeljak pojavio se jutros u zgradi gradske uprave želeći sudjelovati na sjednici i odmah je nastala drama oko toga..

'Upravo vi ste u prošlom mandatu skupljali ljude po ulicama i dovodili ih na sjednice bez ikakve najave. Ovdje se radi o vlasniku brodogradilišta o kojemu se raspravlja, a ne date mu govoriti', upozorio je Ivošević.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić objasnio je da se Debeljaku ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer nije uputio službeni zahtjev tri dana ranije. Bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević uzvratio je da se radi o licemjerju i 'staljinističkom postupanju' po kojemu se ne dopušta iznositi mišljenje, premda on 'ne poznaje Debeljaka i nema dobro mišljenje o njemu'.

'Vi predložite da sudjeluje na sjednici i održi prezentaciju, mi nemamo nikakvih problema s time jer nemamo zakulisne igre s njim. Što se nas tiče, neka Debeljak slobodno govori, i to prvi', uzvratio je Marijan Čelan (HDZ).

Uslijedila je dugačka rasprava i taktičko nadmudrivanje oko toga tko će predložiti pozivanje Debeljaka, citiranja Voltairea o tome da će se 'krvlju braniti slobodu govora', žestoki obračun Ivoševića koji je bivšeg SDP-ovca Davora Matijevića optužio da se prodao HDZ-u i Stanišića da je Tomislavu Debeljaku već jutros izričito rekao da neće moći biti na sjednici.

'Čuo sam da vam je gradonačelnik danas zabranio da Debeljak bude tu', tvrdio je Ivošević.

Potom je na zahtjev HDZ-a proglašena desetominutna pauza u kojoj je Tomislav Debeljak vlastoručno napisao zahtjev da mu se dozvoli sudjelovanje i predao ga predsjedniku Gradskog vijeća Stanišiću. Na koncu se o tome nije ni glasalo jer zahtjev, kako je objašnmjeno tportalu, nitko od vijećnika nije stavio na glasovanje.

Gradsko vijeće će stoga o splitskom brodogradilištu raspravljati bez njegovog vlasnika.

Šuta: 'Ovo je pobjeda građana'

Komentirajući jučerašnji odlazak 'broda s azbestom', čime je ispoštovan rok koji je za to postavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, gradonačelnik Šuta je rekao da se radi o 'pobjedi građana'.

Najavio je da će, umjesto djelomičnog oduzimanja koncesije Brodosplita na golemi prostor brodogradilišta, od Vlade zatražiti njeno potpuno raskidanje.

'Činjenica je da tvrtka ne plaća koncesijsku naknadu, komunalnu naknadu, niti račune za vodu, te da umjesto nekadašnjih osam do deset tisuća ljudi danas ima jedva stotinu radnika', upozorava splitski gradonačelnik.

Šuta je novinarima podijelio niz dokumenata koji dokazuju da je u vremenu HDZ-ovog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare od 2017. do 2019. godine Brodosplit konstantno ovršavan, odnosno da nisu točne tvrdnje Marijane Puljak i Bojana Ivoševića da 'ovrhe nisu pokretane i da su milijuni otišli u zastaru'.

'S druge strane, njihova vlast nije poslala nijedno rješenje o ovrsi na prisilnu naplatu, i to na traženje gradonačelnika i njegovog zamjenika. To dokazuje neodgovornost i zlouporabu položaja. Dugovanja su se mogla naplatiti jer Brodosplit tada nije bio blokiran i nekorektno je sada okrivljavati gradske službenike na koje se vršio pritisak. Prethodna vlast nije zaštitila interese Grada Splita koji je oštećen za više od 1,8 milijuna eura i danas ću zatražiti da se razjasni je li bilo druženja i dogovora oko toga, te od službenika da svjedoče o pritiscima kojima su bili izloženi', izjasnio se Šuta o skandalu koji je ovog tjedna razotkrio tportal.

Upitan hoće li netko snositi odgovornost, Šuta je odgovorio da 'nije on taj koji odlučuje i koji otvara predmete', te da tijela koje se time bave 'valjda čitaju medije'.

Klinč s novinarima

Sam Tomislav Debeljak stao je pred novinare i kazao: 'Sad znam da mi je bila dobra odluka ne ulaska u politiku, nemam vremena slušati ovakve stvari. Ustavna obaveza Grada jest da, kada se nekome sudi, omogućiš da se on brani', rekao je vlasnik Brodosplita tvrdeći da mu je Tomislav Šuta prije tjedan dana rekao da 'može na sjednicu ako brod do tada ode iz Splita', te da mu je Šuta u ponedjeljak rekao da može doći.

Debeljak je potom ušao u klinč s predstavnicima medijima koje je pozvao na naknadnu prezentaciju 'onoga što mu nitko ne može ukrasti, a to su brojke'. Na gotovo sva pitanja odgovarao je sa 'vidjet ćete nakon prezentacije', a u jednom trenutku novinare je proglasio zločestima.

Posebno su ga zažiljala pitanja o 170 radnika jedne od tvrtki-kćeri koji su prošlog tjedna dobili otkaz i koji punih sedam mjeseci prije toga nisu primali plaće. 'ja sam taj koji od malih nogu zapošljava, a ne daje otkaze', rekao je potvrdivši da je velik broj ljudi ostao bez posla odlukom stečajnog upravitelja. U pauzi između ponavljanja rečenice 'vidjet ćete nakon prezentacije' Debeljak se čak ponudio spojiti na detektor laži.