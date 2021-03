Burno u Otvorenom s osebujnim kandidatima za gradonačelnika Splita: 'Odakle vam lova za jumbo plakate?'

Tko će biti novi gradonačelnik ili gradonačelnica Splita? Zašto je već sada dvoznamenkasti broj potencijalnih kandidata? Što treba mijenjati u gradu pod Marjanom? Kako će izgledati bitka za Split? O tome su u HRT-ovoj emisiji Otvoreno urednika i voditelja Mislava Togonala govorili Željko Kerum (HGS), Vice Mihanović (HDZ), Ivica Puljak (Centar), Siniša Vuco (HSS), Ante Franić (SDP) i nezavisna kandidatkinja Branka Ramljak

Kerum je pitao Branku Ramljak odakle joj 'lova' za jumbo plakate i reklame, a ona je odgovorila da ima pristojnu plaću jer je sveučilišna profesorica i nešto je uštedjela te ovo financira iz osobnih sredstava, a očekuje i donacije. 'Imam svoj obraz i ne pada mi na pamet da napravim bilo kakvu grešku u tom smislu', rekla je Ramljak.

Franić je zamjerio Mihanoviću što mu je rekao da je bio peti ili šesti izbor SDP-a za gradonačelnika Splita. 'Ja sam izabran u Splitu. Nisam položen iz Zagreba, kao što je slučaj u HDZ-u. Oni se ponašaju kao sekta i uništavaju naš grad', kazao je Franić, dodajući da se HDZ-ovci boje 'velikoga vođe'.

Mihanović je odgovorio da je on predsjednik splitskog HDZ-a i preuzeo je odgovornost.

Kerum kaže da Split mora imati još bar 'dva događanja', jedno na proljeće i jedno na jesen. 'Vidite gospodine Franiću, fala bogu da imamo čovjeka na čelu države koji je godinu dana davao plaću ljudima koji ne rade', poručio je Kerum, dodajući da je taj čovjek našao mogućnost da 'piza' u Bruxellesu.

Siniša Vuco rekao je da bi on volontirao kao gradonačelnik. Ivica Puljak rekao je da će on svoju gradonačelničku plaću pošteno zaraditi zalažući se za to da Split bude 'centar svita'. Kerum je rekao da je on volontirao i da će opet volontirati kao gradonačelnik. 'U Saboru sam imao prihod 9 milijuna kuna i sve sam dao penzionerima na Rivi, ja i moja sestra, a nismo plaću primili nikad', uvjerava Kerum.

