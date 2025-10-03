Bura stvara probleme u prometu, na Braču bor pao na prolaznika te ga ozlijedio

Prolazniku je pomoć pružena u KBC Split. Lokalni vatrogasci još su se jučer borili s brojnim granama, stablima, suncobranima, pa i dijelovima krovišta koji su se uslijed jakog vjetra polomili , a zatim i pali na parkirana vozila oštetivši ih.

Osim po brojnim splitskim gradskim kvartovima vatrogasci su intervenirali i u Kampu Stobreč Split, u Slatinama, Kaštelima, Jesenicama, Makarskoj, Braču. I u ostatku dana puhat će umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura i sjeverac, na udare i olujni, ponegdje u Dalmaciji moguće i orkanski. Vjetar će u drugom dijelu dana biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 9 i 14, a na Jadranu 15 i 18 Celzijevih stupnjeva.