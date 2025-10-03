VREMENSKE NEPRILIKE

Bura stvara probleme u prometu, na Braču bor pao na prolaznika te ga ozlijedio

I.H./Hina

03.10.2025 u 09:45

Bura stvara probleme
Bura stvara probleme Autor: Luka Gerlanc / CROPIX
Brza cesta Solin-Klis zbog jakih je udara bure od petka ujutro otvorena samo za osobna vozila, rekli su u splitskoj policiji napominjući i kako je bura koja već dva dana puše na širem splitskom području, jučer popodne na Braču iščupala bor koji je pao na prolaznika te ga je ozlijedio

Prolazniku je pomoć pružena u KBC Split. Lokalni vatrogasci još su se jučer borili s brojnim granama, stablima, suncobranima, pa i dijelovima krovišta koji su se uslijed jakog vjetra polomili, a zatim i pali na parkirana vozila oštetivši ih.

Osim po brojnim splitskim gradskim kvartovima vatrogasci su intervenirali i u Kampu Stobreč Split, u Slatinama, Kaštelima, Jesenicama, Makarskoj, Braču. I u ostatku dana puhat će umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura i sjeverac, na udare i olujni, ponegdje u Dalmaciji moguće i orkanski. Vjetar će u drugom dijelu dana biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 9 i 14, a na Jadranu 15 i 18 Celzijevih stupnjeva.

