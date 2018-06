Bura otežava promet u Dalmaciji, autocesta A1 zatvorena između Svetog Roka i Posedarja

Samo za osobna vozila zbog olujne bure otvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak za ostala vozila je državnim cestama preko Gračaca i Obrovca, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog jakih bočnih udara vjetra na autocesti A1 od tunela Bristovac do vijadukta Božići vozi se uz ograničenje brzine na 40 km/h. Jak vjetar puše i na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb, između čvora Kikovica i tunela Tuhobić.

Mokih i skliskih kolnika mjestimice ima u Slavoniji i Dalmaciji. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a ima je i na dionicama autocesta: A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo te tunela Mala Kapela i Sveti Rok, A3 Bregana-Lipovac između Križa i Nove Gradiške, A6 Rijeka-Zagreb između Bosiljeva i Kikovice, A11 Jakuševec-Lekenik.

Mogući su odroni na cestama u gorju te duž Jadranske (DC8) i Ličke (DC1) magistrale. HAK stoga poziva vozače da prilagode vožnju trenutačnim uvjetima na cesti i pripaze na sigurnosni razmak između vozila.

Za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5t promet je zabranjen na državnim cestama u Istri i priobalju u subotu od 4,00 do 14,00 sati (23. lipnja), u nedjelju od 12,00 do 23,00 sata (24. lipnja), a u ponedjeljak na Dan državnosti od 14,00 do 23,00 sata (25. lipnja). Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1 (Ličkoj magistrali).

U prekidu su katamaranske linije: Rijeka - Cres - Mali Lošinj i Rijeka - Rab - Novalja. Trajekti plove prema redu plovidbe.