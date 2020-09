Bura ograničila promet na dijelu Jadranske magistrale, a zbog koronavirusa ukinute dvije pomorske linije prema Italiji

Zbog jakoga vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene promet je zabranjen za prvu skupinu vozila), a od Bakra do Senja dodatno i za drugu skupinu vozila), izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK)

Promet je zabranjen za prvu skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a od Bakra do Senja dodatno i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, odnosno i za prvi i za drugu skupinu vozila.

Na autocesti A1 Zagreb - Split - Ploče do 30. rujna od ponedjeljka do četvrtka do 10 sati i iza 18 sati te petkom do 9 sati i iza 18 sati u zoni čvora Žuta Lokva višekratno će se kratkotrajno zaustavljati promet zbog izvanrednih prijevoza.

Na autocesti A2 Zagreb - Macelj između čvorova Zaprešić i Sveti Križ Začretje na jednome dijelu kolnika vozi se dvosmjerno, a na dionici Krapina-Sveti Križ Začretje u zonama radova vozi se jednim trakom.