Bulj i Jandroković zaratili oko 'udbaške matematike'

Na početku saborskog glasovanja u petak je došlo do verbalnog obračuna između Mostovog Nikole Grmoje koji je, nakon što mu nije odobrena stanka zbog navodnog uništavanja kontrolnih lista s nevažećim potpisima dviju građanskih inicijativa, poručio kako mu je "dosta Jandrokovićeve, Kuščevićeve i Šeksove udbaške matematike" i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića koji mu je uzvratio da iznosi "uvrede i bljuvotine"

Stanku mu nije odobrio, jer kako je rekao, to nije tema, a o predloženom mu je sugerirao da govori u stanici za slobodni govor.

"Dosta je nama Kuščevićeve, Jandrokovićeve i Šeksove udbaške matematike. Uništili ste kontrolne liste", odvratio je Grmoja, što je vidno uzrujalo Jandrokovića.

"Ovo su bile uvrede, klevete i sram Vas bilo! Da ćete Vi mene povezivati s Udbom?! Sram Vas bilo", vikao je Jandroković na Grmoju.

Potom je smirenije kazao kako im ovo što se dogodilo ne ide na čast jer rejting i ugled Sabora pada.

"Nije vaše da komentirate, pozivam DORH da ispita navode kolega iz Mosta", uključio se i Hrastov zastupnik Hrvoje Zekanović.

To je, međutim, ponovno uzrujalo Jandrokovića. "Moje je itekako da odgovaram na uvrede i bljuvotine koje se izgovaraju", poručio mu je predsjednik Sabora.

Ako je bilo kakvih radnji u kojima postoji sumnja na kršenje zakona, naravno da će to DORH ispitati, no to se sve može reći na konferenciji za novinare ili u slobodnom govoru, a ne manipulirati javnošću. Ovdje su iznesene optužbe, klevete i uvrede i na to se moram očitovati, poručio je Jandroković.