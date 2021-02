Bubaš: Skijanje je naporna aktivnost, jače se širi aerosol. Prije i poslije spusta - nosite maske!

Govoreći o dolasku cjepiva u Hrvatsku Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, napomenula je da se informacije mijenjaju iz dana u dan. 'Po zadnjim informacijama očekujemo oko 154.000. Treba se cijepiti s onim što bude dostupno jer je poanta postići što veću procijepljenost i time spriječiti širenje zaraze te smanjiti širenje novih sojeva', poručila je Bubaš

Komentirajući za N1 češće reinfekcije kod zaraze novim sojevima virusa, Bubaš ističe da još uvijek nema dovoljno činjenica o tome: “To je sve možda. Dok se ne utvrde činjenice, nema smisla širiti paniku. Konstantni oprez je potreban, on se održava kroz mjere.”

Procjepljivanje nacije

Pfizer je svoje isporuke smanjio, no do kraja ožujka Hrvatska bi trebala dobiti obećane doze: “Pfizer je nešto manje isporučio nego je obećano, ali su obećali da će do kraja trećeg mjeseca poslati inicijano obećanu dozu. Mislim da neće biti problema s procjepljivanjem, no zbog smanjene isporuke možda ne možemo očekivati da se ispune planovi iz prosinca. Kad ćemo moći procijepiti milijun ljudi, vidjet ćemo ovisno o tranšama koje će dolaziti.”