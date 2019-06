Bruxelles: Dva sveučilišta iz Hrvatske odabrana u prve saveze europskih sveučilišta

Europska komisija danas je objavila imena ustanova visokog obrazovanja iz cijele Europe koje će činiti prve saveze 'europskih sveučilišta'. Od 54 primljene prijave odabrano je 17 saveza europskih sveučilišta koja obuhvaćaju 114 ustanova visokog obrazovanja iz 24 države članice. Odabir se temeljio na evaluaciji 26 neovisnih vanjskih stručnjaka, uključujući rektore, profesore i istraživače, koje je imenovala Komisija

U saveze europskih sveučilišta iz Hrvatske plasirali su se Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Splitu. Zadarsko sveučilište jedna je od pet sastavnica saveza nazvanog CONEXUS (European University for Smart Urban Coastal Sustainability), zajedno sa Poljoprivrednim sveučilištem Atene, španjolskim Katoličkim sveučilištem 'San Vicente Martir', litvansko Sveučilište Klaipedos i Tehničko sveučilište u Bukureštu.

Splitsko sveučilište uvršteno je u savez SEA-EU (The European University of the Seas), u društvu sa njemačkim Sveučilištem Christiana Albrechta u Kielu, španjolskim Sveučilištem u Cadizu, Malteškim Sveučilištem, francuskim Sveučilištem Bretagne Occidentale i poljskim Sveučilištem u Gdanjsku.

Europska sveučilišta postat će intersveučilišni kampusi unutar kojih će se studenti, doktorski kandidati, osoblje i istraživači neometano kretati. Ujedinit će svoje znanje, platforme i resurse kako bi iznjedrili zajedničke kurikulume ili module koji pokrivaju različite discipline. Takvi kurikulumi bit će veoma fleksibilni i omogućit će studentima da personaliziraju svoje obrazovanje, odabirući što će, kada i gdje studirati i dobiti europsku diplomu. Također, europska sveučilišta doprinosit će održivom ekonomskom razvoju u vlastitim regijama, jer će njihovi studenti blisko surađivati s tvrtkama, lokalnim vlastima, profesorima i istraživačima u potrazi za odgovorima na izazove s kojima se njihove regije suočavaju.