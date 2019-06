Divjak o Cjelovitoj kurikularnoj reformi: Zamišljena je da se može provesti u nekoj fiktivnoj državi, a teško u Hrvatskoj

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 govorila je o tome što djecu i učitelje čeka u Školi za život

'Naglasak će biti na istraživanjima, ne na učenju napamet. Primjerice, Priroda i društvo u petom razredu neće početi sa svemirom, koji je djeci apstraktan, nego sa zavičajem, onim što ih okružuje. Kad radimo postotke, idemo to prikazati grafički, povezati ih s geografijom. U to vrijeme djeca možda uče koliki je udio mora na zemaljskoj kuglu, koliko je slatkih voda. To je nešto što nam omogućuje da povežemo predmete, da djeca razmišljaju izvan okvira. Na hrvatskom, primjerice, neće trebati učiti životopis književnika. Radije će nakon čitanja njegovog djela pripremiti igrokaz. Važno je da nauče postavljati pitanja i da znaju razliku između odgovora argumentima i činjenicama i vlastitog subjektivnog mišljenja', rekla je Divjak.

Na pitanje zašto se neki profesori onda javljaju sa suprotnim doživljajem, pa između ostalog kažu da je u nekim predmetima došlo do povećanja gradiva, odgovara: 'To vam je sad ta razlika između subjektivnog dojma i činjenica. Što kažu činjenice? Ako napravite neko istraživanje među onima koji su taj kurikulum provodili ili su prošli edukaciju vezanu uz to, a imamo rezultate iz Škole za život, 1300 ljudi je odgovaralo na ovakva pitanja, a imamo i rezultate s edukacije za one koji su detaljno prolazili kurikulum, oni kažu da je kurikulum reduciran. Ali nije samo stvar u tome što piše sadržajno, nego način na koji se to radi', rekla je.

Neki nastavnici kažu i da je u petom razredu ubačeno gradivo iz šestog, sedmog i osmog razreda, na što Divjak odgovara da su se sadržaji i način rada koji su na snazi bili 25 godina - promijenili. Ponavlja da se radi na suvremenijem pristupu baziranom na promišljanju, postavljanju pitanja, radu u grupi.

Zamjeraju joj i da se priklonila parcijalnom, a ne cjelovitom rješenju kurikularne reforme.

'Što bi zapravo cjelovitost ovdje značila', odgovara protupitanjem ministrica i dodaje da je 2015. 'nešto samo zamišljeno, bez podloge i sredstava, da se možda može provesti u nekoj fiktivnoj državi, a teško u jednoj Hrvatskoj'.