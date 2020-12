'Brojke govore za sebe, na začelju smo Europe. Slažem se s premijerom da naši savjeti ne obvezuju Vladu, ona je odgovorna za mjere koje se provode'

Naš istaknuti virusni imunolog profesor Luka Čičin-Šain iz Centra za infektološka istraživanja u Braunschweigu u Njemačkoj govorio je o apelu 26 liječnika i znanstvenika, među kojima je i on, a koji su uputili hrvatskoj javnosti zabrinuti širenjem drugog vala pandemije i velikim brojem žrtava

"To bi onda značilo da smo mi odgovorni za mjere koje se provode, a to u liberalnoj demokraciji nije moguće. Na Vladi je da procijeni koje korake želi poduzeti. Htio bih naglasiti da naša namjera nije staviti se u opoziciju prema znanstvenicima koji imaju drugačije stavove. S Alemkom Markotić sam imao uspješne suradnje i cijenim je. Mi ne sijemo paniku nego javnosti pružamo mogućnost da donese informiranu odluku.

Mislim da se Vlada trudi pružiti adekvatne informacije, no to je složeno pitanje i mnogo je toga u igri. Veća transparentnost može omogućiti da informacije dođu do javnosti", rekao je Čičin- Šain.

Situaciju poznajem na terenu, kazao je.

"11.000 testiranja na terenu pokazuju da zraka da testiramo više nema puno, kapaciteti su napeti. No kada bi zaraženih bilo manje, manje bi testiranih bilo pozitivno", rekao je i dodao kako ne misli da se od mjera treba odustajati jer se boje da se građani njih neće pridržavati.

Mislim da je jasno da ako se nešto ne promijeni Božić i Novu godinu nećemo dočekati s nižim brojkama. Situacija je ozbiljna i ako se neke mjere ne postrože, situacija se neće promijeniti", rekao je Čiči-Šain.